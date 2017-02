Veículos colidem e deixam um ferido no Dom Pedro

Dois veículos colidiram na tarde desta terça-feira (07), na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Uma pessoa ficou ferida.

De acordo com informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), o acidente ocorreu por volta das 13h21 e envolveu um carro, modelo Hyundai, placa OAS-5542, de cor preta e uma motocicleta, modelo Yamaha, placa OAA-9421.

Ainda segundo o Manaustrans, o motociclista Anderson Rodrigues Nunes, 29, ficou lesionado e foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para um hospital local.

EM TEMPO