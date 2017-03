Veículo roubado invade casa no Alvorada

Um veículo roubado, modelo Corolla, de cor bege e placas OAK-0228, invadiu uma residência, localizada na rua 12 do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, na noite desta segunda-feira (20). O fato aconteceu por volta das 19h e duas pessoas que estavam no carro fugiram.

De acordo com policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o veículo tem restrições de roubo e precisou do auxílio de um caminhão-guincho para ser retirado do imóvel.

Ronaldo Correia, 40, proprietário do imóvel, informou que no momento da colisão, o veículo estava vazio. “Estávamos assistindo TV quando sentimos o impacto, mas quando corremos para ver o que era, só avistamos os vizinhos ao redor de casa gritando e dizendo que os ladrões haviam fugido a pé”, relatou.

Ainda de acordo com Ronaldo, um dos assaltantes estava armado, mas não chegou a efetuar disparos de arma de fogo. Segundo o morador, a polícia informou que o carro pertence a irmã de um PM e havia sido roubado horas antes do acidente.

No local, a reportagem tentou contato com policiais militares, mas eles se negaram a divulgar detalhes sobre o caso.

Os moradores da casa revelaram que esta é a segunda vez que a casa é invadida por uma carro. “Há dois anos atrás um carro, que estava estacionado sem o freio de mão acionado, desceu a rua e entrou na garagem da minha casa. Acabou com a traseira do meu carro, que estava guardado”, informou um rapaz que mora de aluguel em um dos apartamento do imóvel.

Os infratores ainda não foram localizados pela polícia.

Isac Sharlon

EM TEMPO