Vazamento e quebra de sigilo: parecer do MP causa racha entre judiciário e Polícia Civil

Situação envolve equipe de investigação do 6º Dip – Divulgação

A diferença de interpretação entre o delegado titular do 6º Distrito Integrado de Polícia, Jeff McDonald, e a promotora do Ministério Público, Laís Freitas, a respeito de um tiroteio ocorrido entre policiais civis e supostos traficantes no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, está no centro de uma polêmica que movimentou as redes sociais e comentários entre profissionais da segurança pública nos últimos dias. A situação dividiu a população e levantou o questionamento sobre o segredo de justiça. Afinal, quando é necessário que um processo esteja sob esse manto de proteção? E, por fim, qual a sua efetividade?

O chamado “segredo de justiça” está presente no dia a dia de toda cadeia judiciária brasileira. Ele é muito comum quando ocorre a quebra de sigilo individual, seja bancário, fiscal ou telefônico, ou para proteger informações que, se divulgadas, podem atrapalhar o andamento das investigações.

No caso exposto, o delegado Jeff McDonald pediu a prisão preventiva de Heliton Ferreira de Castro e Jhenifer da Silva Barbosa, investigados por tentativa de homicídio, porte de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico, por atirarem contra policiais civis do 6º DIP, durante uma investigação no conjunto Cidadão VI, Zona Norte de Manaus. O caso ocorreu em junho deste ano.

Segundo a narrativa do delegado, que está inclusa na decisão da juíza Mirza Telma de Oliveira Cunha, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), dois investigadores estavam próximos à boca de fumo quando foram surpreendidos por Heliton, que se aproximou do carro onde eles estavam, por uma área de mata, com uma arma na mão.

Ao perceber a movimentação, o agente que estava no banco do motorista desceu o vidro da viatura e se apresentou como policial. Nesse momento, Heliton atirou contra os policiais, que revidaram, dando início ao tiroteio. Os suspeitos fugiram pela mata e não foram presos. Na ocasião, ninguém ficou ferido. Entretanto, o delegado solicitou da Justiça as prisões dos alvos.

Tiroteio aconteceu próxima a área de mata no Nova Cidade

Em seu parecer, a promotora Laís Freitas recomenda que o pedido de prisão seja indeferido pelo tribunal, ou seja, que não seja aceito. No documento, Laís explica a decisão, afirmando que, “no caso em estudo, os depoimentos e demais documentos acostados aos autos não demonstraram, cabalmente, até o presente momento, o animus decandi (intenção de matar), do representado, mas sim, uma tentativa de afugentar os policiais do local, com o tiro disparado em direção à parte dianteira do veículo. A intenção de matar, portanto, não resta demonstrada preliminarmente, necessitando ser melhor delineada com a continuidade das investigações”.

A opinião da promotora causou alvoroço entre os policiais, que discordam da interpretação dela sobre o caso. O documento, antes sigiloso, datado do dia 24 de julho, foi divulgado nas redes sociais e em aplicativos. O vazamento do parecer também causou inquietação entre membros do judiciário.

Vazamento é questionado

Promotoria acusa delegado de vazar dados sigilosos

A suspeita da promotoria é que o delegado tenha vazado o documento como retaliação pela manifestação contrária da promotora.

“Eu recebi o pedido e nele só havia o depoimento dos policiais vítimas, não havia nenhuma outra testemunha. Eu cheguei a comunicar o delegado que meu parecer seria nesse sentido, e, para minha surpresa, ele começou a divulgar no Brasil inteiro o documento, que estava sob segredo judicial”, aponta Laís Freitas.

Para a promotora, o fato é inerente à atividade policial. Por estarem em operação, o perigo da campana é parte do serviço. Segundo Laís Freitas, um inquérito mais rico em detalhes poderia ser alvo de uma nova apreciação. Com a derrubada do segredo de justiça nesta sexta-feira (28), somente hoje a promotora falou sobre o assunto.

“A gravidade maior é o vazamento do documento, por conta do sigilo judicial que existia. Por ser um documento sigiloso, espera-se que só ele tivesse acesso e que não tivesse repassado a senha a ninguém mais”.

A promotora disse também que o MPAM vai avaliar a conduta do delegado e, se julgar cabível, vai pedir à corregedoria da SSP-AM que apure o caso do suposto vazamento.

Justiça e promotoria concordam

Juíza Mirza Telma determinou a quebra do segredo de justiça do processo

A decisão da juíza Mirza Telma de Oliveira valida a visão da promotora do MPAM. A magistrada indeferiu o pedido de prisão preventiva, como havia sugerido a promotoria e, cobrou da Delegacia Geral de Polícia Civil que “tome as medidas cabíveis com relação ao vazamento de informações sigilosas nestes autos processuais”.

Citando que o sigilo não é mais necessário após o vazamento do autos do processo, a juíza determinou o fim do segredo de justiça do inquérito, o que foi confirmado pela assessoria do TJAM.

Ainda de acordo com a assessoria, Mirza Telma pode reavaliar o processo.

“Há necessidade do inquérito policial e demais diligências para poder dizer se é ou não um caso de homicídio tentado. Confirmado o tipo penal, a juíza avaliará o pedido da autoridade policial”, diz a decisão.

O juizado não vai se manifestar sobre o peso do parecer da promotoria na decisão de negar a prisão preventiva dos suspeitos. O TJAM afirma que por ainda ser a julgadora do caso, a juíza Mirza Telma não se pronunciará sobre o caso.

Decisão judicial do TJAM – Reprodução

Polícia Civil

Tentamos contato com o delegado Jeff Macdonald, para responder sobre a suspeita de vazamento, mas ele não respondeu aos questionamentos. O delegado geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas, Ivo Martins, disse que ainda não recebeu o ofício demandado pelo TJAM.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

