Vasco tenta evitar vexame histórico no Maracanã neste sábado

Um dos jogos mais importantes de sua centenária história. Assim o Vasco vai encarar o Ceará neste sábado (26), às 15h30 (de Manaus), no Maracanã, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a derrota de 1 a 0 para o Criciúma, o Cruz-Maltino ficou estacionado nos 62 pontos, na quarta posição. Ganhando, se garante na elite nacional. Porém, se tropeçar, só vai para a primeira divisão se o Náutico, quinto colocado com 60 pontos, não vencer o Oeste.

A semana no Vasco foi muito tensa. O elenco, que foi cobrado por torcedores no retorno de Santa Catarina, ficou treinando em Pinheiral (RJ), onde a imprensa não teve acesso. Os jogadores, inclusive, foram impedidos de dar entrevistas.

O técnico Jorginho, que vem sendo muito questionado e não vai permanecer para 2017, procurou manter a tranquilidade após o tropeço contra o Criciúma e valoriza o fato de seu time depender do próprio resultado.

“Nós temos que manter a tranquilidade e fazer uma grande partida. Dependemos do nosso próprio resultado e por isso mesmo estou confiante. A torcida também vai apoiar e essa energia é muito importante”, disse Jorginho.

Se não bastasse o clima de tensão, o técnico Jorginho tem problemas para montar a sua equipe. O lateral-direito Yago Pikachu, o zagueiro Luan e o atacante Júnior Dutra cumprem suspensão automática.

O atacante Éderson, que deixou o jogo em Santa Catarina com apenas três minutos em campo, tem suspeita de estiramento no músculo posterior da coxa direita. Ele fará um teste de vestiário, mas não deve atuar.

A tendência é que Madson jogue na lateral direita e que Rafael Marques ganhe a vaga de Luan, formando a dupla de zaga com Rodrigo. Jorge Henrique é o mai cotado para começar no ataque, ao lado de Thalles. Mesmo com incômodo na coxa direita, o meia Andrezinho tem presença assegurada no time.

Pelo lado do Ceará, o técnico Sérgio Soares garante que o Vasco terá muito trabalho.

“O nosso pensamento é fazer um grande jogo e evitar o acesso do Vasco. Nada contra o adversário, mas temos que respeitar a competição e fazer o nosso time terminar na melhor colocação possível. Portanto, o nosso pensamento é de ganhar no Maracanã”, avisou Sérgio Soares, que não quis antecipar a escalação, mas, com o elenco à disposição, não quer preservar jogadores.