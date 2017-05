Vasco se mexe no mercado e pretende apresentar três reforços após goleada

Após sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Palmeiras na estreia no Campeonato Brasileiro que deixou os torcedores preocupados, o Vasco pretende apresentar três reforços: os zagueiros Breno e Paulão, além do volante Bruno Paulista.

Com viagem marcada para esta segunda (15) a Goiânia, onde seria apresentado, Breno mudou o que havia acertado com o Atlético-GO. Seduzido pelo interesse do Vasco, ele deixa o São Paulo por empréstimo até dezembro, mas a tendência é que amplie o vínculo com os são-paulinos. A assinatura de contrato com o time cruzmaltino, porém, dependerá da aprovação dele em testes de força do seu joelho direito, que já teve complicações após cirurgias.

Paulão, que será emprestado pelo Internacional até o fim desta temporada, é aguardado no Rio de Janeiro nesta segunda onde realizará exames médicos e assinará contrato caso seja aprovado. No acordo entre os clubes, o Vasco se comprometeu a pagar integralmente os salários do defensor.

Bruno Paulista já treina com a equipe e aguarda somente a finalização das documentações para ser apresentado oficialmente. O jogador de 21 anos também será emprestado. Ele pertence ao Sporting, de Portugal.

Além do trio, o Vasco negocia com o zagueiro Anderson Martins, campeão da Copa do Brasil de 2011 pelo clube. Ele tenta obter sua rescisão de contrato com o Umm-Salal, do Qatar.

Saídas

Não só as chegadas movimentarão o time nesta semana. O atacante Éderson está rescindindo com o Vasco e se transferirá para o Atlético-PR. Muriqui, pouco aproveitado, também poderá deixar o clube.

O jovem e polêmico atacante Thalles, caso receba uma proposta interessante, também será negociado.

Recentemente, o Vasco vendeu o zagueiro Luan para o Palmeiras e rescindiu com o também defensor Rodrigo, que foi para a Ponte Preta.

Bruno Braz e Dassler Marques

Folhapress