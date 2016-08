Vasco recebe o Vila Nova pela série B do Brasileiro, nesta terça

O Vasco enfrenta o Vila Nova-GO nesta terça-feira (30), às 20h30, em São Januário, tentando retomar o caminho das vitórias, depois de três empates seguidos na competição. Para voltar a vencer, o técnico Jorginho tem sérios problemas para montar a equipe que lidera o Campeonato Brasileiro da série B com 41 pontos ganhos. O Vila Nova soma 26 pontos, ocupa a 13 ª posição e vem se aproximando de forma perigosa dos últimos colocados.

O meia Andrezinho vai cumprir suspensão, o atacante Nenê ainda não foi liberado pelo departamento médico, e o goleiro Martín Silva viajou para defender a seleção do Uruguai pelas Eliminatórias-sul-americanas.

Além dos três empates na série B, o Vasco também soma mais um resultado negativo, uma vez que foi derrotado pelo Santos, na Copa do Brasil.

O técnico Jorginho comandou um treinamento ontem e não permitiu a presença da imprensa. Ele também preferiu não adiantar a equipe que começará jogando diante do Vila Nova. Para o treinador, sem Nenê e Andrezinho, o time perderá muito da sua força criativa e vai precisar de tranquilidade para alcançar o resultado que lhe interessa. O certo é que o goleiro Jordi substituirá Martín Silva. Felyppe Gabriel pode ganhar uma nova oportunidade no meio campo, o mesmo acontecendo com Douglas Luiz, muito elogiado pela comissão técnica por sua participação diante do Tupi.

Escalação

O Vasco deve ir a campo com: Jordi, Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Diguinho, Yago Pikachu e Douglas Luiz(Felyppe Gabriel): Ederson, Leandrão e Jorge Henrique.