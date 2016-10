Vasco perde por 3 a 1 para o Náutico e desperdiça chance de disparar na ponta da Série B

O Vasco tinha tudo para ampliar a liderança da Série B após o empate do Atlético-GO com o Joinville. Porém, a equipe não teve boa apresentação, foi dominado e acabou derrotado pelo Náutico por 3 a 1, neste sábado (1), na Arena Pernambuco. Rony (2) e Bergson marcaram os gols do triunfo, e Madson descontou para o time carioca.

Com o resultado, o Vasco se mantém com 51 pontos na liderança, mas vê o Atlético-G), com 49 e em 2º, tirar um ponto em relação a rodada passada. O clube cruzmaltino volta a campo na terça-feira (4), quando visitará o Paysandu, no Mangueirão.

Já o Náutico chega aos 42 pontos e pula para a sétima posição. Com o resultado, os pernambucanos estão a apenas dois pontos do G4 –o Brasil de Pelotas é o quarto, com 44. O time volta a campo na terça-feira, quando visitará o Bragantino, em São Paulo.

Um dos principais jogadores do Náutico, Rony teve uma daquelas atuações de tirar o chapéu. Emprestado pelo Cruzeiro, o jovem atacante marcou dois gols e deu uma assistência para Bergson fazer o segundo. O nome do jogo.

O primeiro tempo do Vasco foi muito abaixo do que a torcida está acostumada a ver. Inteiramente dominado pelo Náutico, os cariocas só não foram goleados no primeiro tempo devido à grande atuação de Martín Silva, que abriu mão da convocação para a seleção do Uruguai para defender o time de São Januário. Foram quatro boas defesas que não impediram a derrota parcial de 1 a 0.

Dois jogadores que figuraram no time titular por vários meses na temporada retomaram suas vaga neste sábado. Jorge Henrique e Madson voltaram iniciar um duelo após semanas no banco de reservas aproveitando brecha no elenco. Eles, porém, precisam mostrar serviço já que Pikachu e Júnior Dutra retornam na próxima rodada.

100 jogos

O jogo contra o Náutico foi especial para Madson. Além de representar a retomada no time titular, o lateral direito alcançou a expressiva marca de 100 jogos pelo Vasco. O clube utilizou as redes sociais para parabenizar o atleta. Postou uma foto do atleta com uma montagem com o número 100. O lateral ainda marcou o seu primeiro gol com a camisa vascaína.

Náutico

Julio Cesar; Joazi, Rafael Pereira, Igor Rabello e Mateus Muller; João Ananias, Rodrigo Souza, Marco Antônio (Negretti) e Vinicius (Renan Oliveira); Rony e Bergson (Yuri Mamute). T.: Givanildo de Oliveira

Vasco

Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar (Eder Luis); Douglas, Julio dos Santos (Thalles), Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique (Alan) e Éderson. T.: Jorginho

Estádio: Arena Pernambuco

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Gols: Rony, aos 24 min do 1º tempo; Bergson, aos 2, Madson, aos 39, e Rony, aos 47 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Matheus Muller, Rafael Pereira (N) e Éderson (V)

Por Folhapress