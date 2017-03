Vasco perde e é eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil

O Vasco não conseguiu inverter o placar em Salvador e foi eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil nesta quinta-feira (16). Após empatar em 1 a 1 no Rio de Janeiro, o time carioca perdeu por 1 a 0 no Barradão e deixou o técnico Cristóvão Borges em situação delicada no cargo.

Muito pressionado pela torcida e até mesmo internamente, o futuro do treinador é incerto em São Januário mesmo com o presidente do clube, Eurico Miranda, garantindo que não demite nenhum técnico.

Logo aos dez minutos do primeiro tempo, o zagueiro e capitão Rodrigo tentou um passe de calcanhar e acabou sentindo a coxa direita. Ele foi substituído por Jomar.

Ídolo do clube e vascaíno declarado, Edmundo não economizou nas cornetadas a Cristóvão Borges nos comentários na transmissão da Fox Sports. O ex-atacante reclamou, principalmente, da escalação inicial e da demora para colocar Kelvin em campo.

Com boa passagem pelo Vitória e querido pela torcida, o meia Escudero recebeu a visita de funcionários do clube baiano na véspera do jogo na concentração do Vasco em Salvador.

Bruno Braz

Folhapress