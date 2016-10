Vasco perde do Paysandu antes de jogo em Manaus

O Vasco perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B ao ser derrotado pelo Paysandu, de virada, por 3 a 1, na noite desta terça-feira (4), no Mangueirão, em Belém. O resultado fez a equipe de São Januário continuar com 51 pontos e cair para a segunda colocação. O Atlético-GO, com 52 pontos ganhos, é o novo líder da competição. O Paysandu chegou aos 38 pontos e agora ocupa a 13ª posição.

Desfalcado de Nenê, o time carioca mostrou um rendimento irregular. Foi melhor no primeiro tempo quando marcou com Ederson, mas sofreu a virada no segundo tempo quando se perdeu inteiramente em campo. Gilvan, Bruno Veiga e João Lucas anotaram os gols da equipe paraense.

Na próxima rodada, o Paysandu vai enfrentar o Joinville, na Arena Joinville. Já o Vasco vai receber o Londrina, na Arena Amazônia.

O jogo

Diante de um grande público, o Vasco começou no ataque e marcou o primeiro gol aos 14 minutos. Madson cruzou e Ederson, de voleio, mandou para as redes de Emerson, em um bonito lance.

O Paysandu encontrava grande dificuldade para furar o bloqueio cruz-maltino e apelava para o jogo aéreo, facilmente anulado pela atenta defesa carioca.

O Paysandu voltou mais ofensivo para o segundo tempo e marcou o gol do empate, logo aos três minutos. Tiago Luís bateu falta, Martín Silva não conseguiu segurar e Gilvan apareceu para colocar a bola nas redes, decretando a igualdade.

O jogo ficou aberto com os dois times procurando o segundo gol. Aos 18 minutos, Bruno Veiga entrou no lugar de Jobinho e na sua primeira intervenção, marcou o segundo gol. O atacante aproveitou o cruzamento de Leandro Cearense para cabecear sem defesa para Martín Silva.

Para tentar tornar o time mais ofensivo, Jorginho trocou o volante Diguinho pelo atacante Leandrão. Com a mudança, Andrezinho passou a atuar como primeiro volante.

Nos minutos finais, o Vasco se lançou ao ataque para buscar o gol do empate, e acabou abrindo espaços para o time paraense que marcou o terceiro gol aos 42 minutos. O lateral João Lucas investiu pela esquerda e chutou cruzado. A bola desviou no zagueiro Luan e enganou Martín Silva.