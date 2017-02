Vasco perde chances e é derrotado pelo Volta Redonda

O Vasco tinha chance de garantir a classificação antecipada para a semifinal da Taça Guanabara, neste domingo (12). Bastava vencer o Volta Redonda fora de casa. Mas o time sofreu um gol no início, perdeu dezenas de chances claras de gol e saiu derrotado por 1 a 0.

Ainda assim, o Vasco depende apenas de si para avançar na última rodada. Está em segundo lugar e vai enfrentar a Portuguesa-RJ no próximo sábado, às 17h (de Brasília). O Volta tem os mesmos seis pontos do Vasco, mas tem uma vitória a menos. Então terá que vencer o Fluminense no mesmo dia e ainda torcer por um empate ou derrota dos vascaínos.

O Volta Redonda conseguiu abalar o Vasco logo no início de jogo. David Batista fez gol de cabeça, após cobrança de falta na direita. Mas o Vasco reagiu bem, tomou controle da partida e esteve perto do gol. A má pontaria e o goleiro adversário, Douglas Borges, impediram o empate.

No 2º tempo o Vasco diminuiu a intensidade, mas continuou com mais posse de bola. O time demorou 23min para criar uma chance mais clara e quase saiu o gol do estreante Wagner. O goleiro evitou de novo. A pressão só aumentou nos minutos finais, mas o gol não saiu.

