Vasco perde a terceira em quatro jogos da Série B e ouve ‘olé’ em São Januário

O Vasco foi derrotado por 2 a 1 pelo CRB neste sábado (15), em casa, e ampliou a sua má fase na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe cruzmaltina chegou a três derrotas nas últimas quatro rodadas da competição e permanece na vice-liderança, com 54 pontos -quatro a menos que o Atlético-GO, em primeiro.

O time treinado por Jorginho tem cinco pontos de vantagem sobre o Bahia, quinto colocado. Faltam sete rodadas para o fim do campeonato.

Neste sábado, Zé Carlos aproveitou falha na zaga vascaína e marcou os dois gols do time visitante. Éderson descontou.

O fraco desempenho da equipe irritou torcedores vascaínos, que vaiaram o time e até gritaram ‘olé’ durante o segundo tempo em São Januário.

A atual edição da Série B é uma das mais disputada do modelo atual do torneio, em pontos corridos, iniciado em 2006. O Ceará, em 10º, tem apenas sete pontos a menos que o Avaí, que aparece em quarto e hoje estaria classificado para a Série A do Brasileiro.

O próximo jogo do Vasco na Série B é contra o Paraná, no sábado (22), fora de casa.

Folhapress