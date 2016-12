Vasco mira em ‘são-paulinos’ Luís Fabiano e Kelvin

O Vasco pode ter um setor ofensivo formado por ex-são-paulinos em 2017. Além de Luís Fabiano, que estava no futebol chinês, o clube deseja o jovem meia-atacante Kelvin, que teve seu contrato de empréstimo encerrado com o time paulista no fim deste ano.

Kelvin pertence ao Porto e, teoricamente, precisa retornar ao clube português na próxima temporada. O clube cruzmaltino, no entanto, tenta negociar um novo empréstimo, já que os Dragões não demonstraram interesse no atleta nos últimos dois anos, quando foi cedido também ao Palmeiras, além do São Paulo.

As conversas já estariam caminhando de forma positiva e um acerto dependeria basicamente da parte do jogador.

Assim como ocorreu na contratação do técnico Cristóvão Borges e em outras transações em curso, o empresário Carlos Leite tem ajudado no negócio.

Apesar de Kelvin ser bem avaliado pela diretoria tricolor, o clube não entrou em um acordo com os portugueses, com quem o atleta tem vínculo até julho de 2019.

A chegada de Wellington Nem e a necessidade de o São Paulo contratar jogadores para outras posições também fizeram com que a possibilidade de ele permanecer no Morumbi diminuísse. Por outro lado, o São Paulo já deu indícios de que vai dar preferência por apostar em revelações das categorias de base, como David Neres e Luiz Araújo, em 2017.

Contratado no início deste ano, Kelvin disputou 43 partidas pelo São Paulo e marcou três gols. Por causa de um estiramento de grau 1 no músculo posterior da coxa esquerda sofrido no clássico com o Corinthians, no dia 5, o atacante ficou fora dos últimos jogos do time no Brasileiro.

Luís Fabiano

Em paralelo a negociação com Kelvin, o Vasco segue na tentativa de contratar o experiente Luís Fabiano. O clube aumentou a proposta pelo atacante e espera um desfecho do jogador com o Tianjin Quanjian, já que ele ainda não assinou a rescisão de contrato.

Luís Fabiano desperta o interesse da Ponte Preta e de outros clubes brasileiros e também não descarta continuar no futebol chinês, onde se diz adaptado.

Bruno Braz e José Eduardo Martins

FolhaPress