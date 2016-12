Vasco mira em Alecsandro após trazer Cristóvão

O Vasco poderá ter um ‘gostinho de Trem Bala da Colina’ em 2017. Após trazer de volta o técnico Cristóvão Borges e ter no elenco Eder Luís, o clube estuda a contratação do atacante Alecsandro, que está no Palmeiras e que foi peça importante na conquista cruzmaltina da Copa do Brasil de 2011.

Alecsandro, de 35 anos, terá seu contrato encerrado no fim do mês e ainda não iniciou conversas para uma renovação com a equipe paulista, um indício de que não deverá permanecer no Palestra Itália.

A reportagem apurou que a renovação de Alecsandro é ‘improvável’ para a próxima temporada. O jogador perdeu espaço conforme o desenrolar na temporada; o encaixe de Cuca com um ataque mais veloz (Gabriel Jesus, Dudu e Róger Guedes) também limitou o tempo de jogo do centroavante.

Qualquer possibilidade de renovação ainda se atrasa, em virtude da já novela de renovação do diretor de futebol Alexandre Mattos, responsável por centralizar as idas e vindas de atletas dentro do elenco campeão brasileiro.

A possibilidade de vinda do jogador agrada Cristóvão, já que ele era uma das principais lideranças no vestiário vascaíno na primeira passagem do treinador em São Januário. Além disso, Alecsandro possui negócios e residência fixa no Rio de Janeiro. Ele é sócio de um restaurante e de uma loja de roupas casuais na cidade.

Alecsandro, aliás, já poderia ter se transferido para o Vasco em 2016. Antes de ser flagrado no exame antidoping, ele tinha negociações avançadas para retornar. Apesar de ter ficado apenas uma temporada no clube, ele criou um forte vínculo com os funcionários e mantém contato até hoje com a maioria deles.

O termo “Trem Bala” foi dado ao grupo que o atacante fez parte e que, além de conquistar a Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro, chegou às semifinais da Copa Sul-Americana e às quartas da Libertadores.

Muitos dos que fizeram parte daquele elenco mantêm um grupo de Whatsapp, e Alecsandro está nele. Para 2013, portanto, a relação próxima com Vasco e com Cristóvão atrai o veterano, autor de 99 gols em Campeonatos Brasileiros de pontos corridos.

Bruno Braz, José Edgar De Matos E Perro Ivo Almeida

Folhapress