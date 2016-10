Vasco enfrenta o Náutico pela série B do Campeonato Brasileiro; veja os jogos da rodada

Três partidas da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro serão disputadas neste sábado (1º). Com direito ao líder Vasco em campo e equipes envolvidas na briga pelo G-4 e pelo Z-4, os duelos prometem. Confira as partidas de acordo com o horário de Brasília.

16h – Bragantino x CRB – Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Na 17ª colocação, com 27 pontos, o objetivo do Bragantino é deixar a zona de rebaixamento. O técnico Marcelo Veiga já tem uma estratégia definida para escapar do rebaixamento: ganhar cinco ou seis das últimas seis partidas restantes. Sendo assim, o pensamento é já iniciar essa sequência na partida deste sábado.

Pelo CRB, oitavo colocado, com 40 pontos, o sonho do acesso à Série A do ano que vem segue vivo. O técnico Mazola Júnior tem como desfalque o goleiro Júlio César, que está com desconforto muscular, para o duelo. Juliano será o substituto. Na zaga, com Flávio Boaventura suspenso, Adalberto e Diego Jussani formarão a dupla.

16h30 – Náutico x Vasco – Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)

O Náutico é o 10º colocado da Série B, com 39 pontos. O técnico Givanildo de Oliveira vai promover a entrada de Mateus Muller no lugar do lateral-esquerdo Gastón Filgueira, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rafael Pereira, que se recupera de um edema muscular na coxa esquerda, é dúvida.

Pelo Vasco, líder do campeonato com 51 pontos, a ideia é vencer para continuar com boa vantagem. O técnico Jorginho não terá o atacante Júnior Dutra e deve promover a entrada de Julio dos Santos no meio.

18h30 – Londrina x Oeste – Estádio do Café, Londrina (PR)

Quinto colocado, com 42 pontos, o Londrina só pensa no acesso. Como reforço, o técnico Cláudio Tencati conta com a volta do atacante Jô, recuperado de lesão. No Oeste, o time tem 31 pontos e é o 16º colocado, no limite para a zona de rebaixamento.

O técnico Fernando Diniz não tem desfalque por suspensão, apenas dois atletas foram vetados e não viajaram com a equipe. O defensor Francis, que segue em fase de recuperação no Departamento Médico, e o atacante Crysan, com conjuntivite bacteriana.

