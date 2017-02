Vasco encara Resende para espantar de vez péssimo início

Depois de um péssimo início de Campeonato Carioca, ao ser goleado pelo Fluminense por 3 a 0 no Engenhão, o Vasco recuperou-se na quinta-feira (2), ao bater o Bangu por 3 a 1. No domingo (5), o time cruzmaltino entra em campo contra o Resende, às 17h, em São Januário, para começar a definir qual vai ser a toada da temporada: se o melhor desempenho do último jogo, ou o fracasso da estreia.

Ciente da necessidade de reforçar o elenco se não quiser amargar mais uma temporada sem títulos -ou, pior, terminar o ano rebaixado no Brasileiro, o que aconteceu recentemente em 2013 e 2015-, os dirigentes do Vasco estão a todo vapor em busca de reforços, mesmo com o campeonato já em andamento. Anunciaram nesta sexta-feira (3) o volante Jean, o lateral Gilberto e o atacante Kelvin. E ainda sonha com nomes no mercado como Luis Fabiano.

A grande aposta do treinador Cristóvão Borges para o próximo jogo, no entanto, não é em nenhum atleta, mas sim nas jogadas de bola parada, responsáveis por seis dos sete gols do Vasco neste ano, inclusive os três diante do Bangu.

“Trabalhamos bastante porque temos qualidade para isso. A bola do Nenê é muito boa e perigosa. A gente está trabalhando bastante. Trabalhamos três vezes por semana só isso. E tem surtido efeito. Tem decidido jogos”, afirmou o técnico.

Já o Resende, com apenas um ponto em duas partidas -empatou com o Volta Redonda na estreia, por 2 a 2, e perdeu para o Flu no segundo jogo- precisa de uma vitória para não começar a pensar no rebaixamento. Para isso, conta com o atacante Jhuliam, recém-chegado ao clube, mas que já caiu nas graças da torcida, ao marcar os dois gols do duelo contra o Volta Redonda.

FolhaPress