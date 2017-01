Vasco e Fluminense se enfrentam no primeiro clássico do ano no Rio

Atual bicampeão carioca, o Vasco recebe neste domingo (29) o Fluminense, que desde 2012 não vence o Estadual. O primeiro clássico do Estado em 2017 será disputado às 17h, no Engenhão.

O Vasco começa a temporada com o time em reconstrução após retornar da Série B do Brasileirão. Oito atletas deixaram o clube, mas a base do elenco foi mantida. Peças como o goleiro Martín Silva, os zagueiros Luan e Rodrigo e o volante Douglas devem seguir titulares do time agora comandado por Cristóvão Borges, que promete escalar um time mais leve, com volantes apoiadores e Nenê seguindo como a principal peça do setor ofensivo.

O maior reforço para 2017 é o atacante Muriqui, que volta ao clube após 11 anos, mas que pode ficar de fora do clássico. Com dores lombares, o atacante só terá a presença definida neste sábado (28), quando o Vasco faz seu último treino antes do clássico.

O Fluminense também trocou de técnico -Abel Braga voltou ao clube das Laranjeiras-, mas o time deve ser parecido ao do ano passado, com as esperanças ofensivas concentradas no meia Gustavo Scarpa e Henrique Dourado.

Foram apenas três reforços para a temporada: Lucas e os equatorianos Orejuela e Sornoz. Apesar de poucos nomes, todos devem fazer parte do time titular de Abel, que foi o técnico do Fluminense nos dois últimos títulos estaduais do clube -em 2005 e 2012.

Pela segunda rodada, o Fluminense recebe o Rezende no estádio Moça Bonita na próxima quarta (1º). No dia seguinte, o Vasco visita o Bangu no mesmo estádio.

Folhapress