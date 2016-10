Vasco desembarca em Manaus nesta quarta para confronto com Londrina

A delegação do Vasco irá desembarcar às 13h50 desta quarta-feira (5), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste de Manaus. Os cariocas vão enfrentar o Londrina na Arena da Amazônia, às 17h30 deste sábado (8), em confronto válido pela 30ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro.

Na quinta (6) e sexta-feira (7), o ‘Trem Bala da Colina’ treina no estádio que foi palco da Copa do Mundo e das Olimpíadas, sempre às 10h. A organização do evento ainda não confirmou os portões abertos aos torcedores nos dias de treinamentos.

“Estamos trabalhando a todo vapor e afinando os detalhes de segurança, estrutura e logística, tanto para jogo quanto para os treinos e tenho certeza que a estadia das duas equipes em Manaus vai ser um sucesso. Os ingressos estão à venda e convido a população a adquirir o quanto antes e prestigiar o primeiro jogo do Brasileiro Série B, este ano, na Arena da Amazônia”, disse o titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabricio Lima.

O Gigante da Colina somou 51 pontos e se mantém na liderança da Série B, com dois à frente do Atlético-GO (49). Antes de Manaus, o próximo jogo da equipe será contra o Paysandu, na terça-feira (04/10), no Mangueirão, em Belém.

Ingressos

Os ingressos para as arquibancadas (inferior e superior) estão disponíveis por R$ 60. Já as entradas para cadeira VIP custarão R$ 100. Os valores são referentes à meia-entrada e podem ser parcelados nos cartões de crédito.

Os ingressos estão à venda no site meubilhete.com, na Arena Amadeu Teixeira e nas lojas Shop do Pé Esporte (Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma, Grande Circular e Avenida Eduardo Ribeiro). O lugar no camarote custa R$ 100 e está disponível somente na Arena Amadeu Teixeira.

Além dos já beneficiários (estudantes, idosos e doadores de sangue), todos poderão comprar ingressos de meia-entrada. Para ter direito ao benefício, basta levar um quilo de alimento não perecível na hora da compra. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições de caridade de Manaus.

Londrina

Do goleador Keirrison, ex-Palmeiras, Coritiba e Barcelona-ESP, o Londrina chegará a Manaus na quinta-feira (6). Com portões fechados, o time paranaense treinará às 10h desta sexta-feira (7), no estádio do São Raimundo, o Ismael Benigno, tradicionalmente conhecida como a Colina.

O Tubarão soma 42 pontos, ocupando a quarta colocação da tabela. Nesta terça-feira (4), o time do Paraná tem confronto marcado com o Bahia, em casa, no estádio do Café, às 19h15, pela 29ª rodada.

Com informações de assessoria