Vasco desembarca em Manaus com festa e demonstra carinho aos torcedores

Após revés para o Paysandu em Belém, o Vasco desembarcou em Manaus por volta das 14h, desta quarta-feira (5), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste da cidade para o duelo contra a equipe do Londrina. A recepção calorosa foi feita por, aproximadamente, 150 cruzmaltinos, que cantaram, tiraram fotos e se emocionaram. O duelo será válido pela 30º rodada do Brasileirão Série B, neste sábado (8), às 17h30, na Arena da Amazônia.

Na capital baré, o Trem Bala da Colina terá a chance de ouro de recuperar a liderança da tabela. Para isso, tem que ganhar e torcer para o agora líder Atlético-GO perder ou empatar diante o Avaí.

Para o técnico do time carioca, Jorginho, um dos mais atenciosos aos fãs no aeroporto, a ordem é somar pontos para conquistar o acesso.

“A distância em que estávamos diminuiu até para o quinto colocado, agora perdemos a liderança. Sabemos a importância que tem esse jogo, temos que passar dos 62 pontos, pelo menos, para a equipe subir logo e depois pensar em título”, declarou o treinador vascaíno.

O também ex-jogador da seleção brasileira e tetracampeão do mundo em 1994 – Jorginho ainda destacou a receptividade do povo amazonense. “A gente é sempre bem recebido pelo nosso torcedor aqui em Manaus e queremos retribuir esse carinho com uma vitória”, afirmou.

Na quinta (6) e sexta-feira (7), o Vasco irá realizar treinos na Arena da Amazônia, ambos às 10h. Até o momento foi informado pela organização da partida que não será aberto à torcida.

“O nosso gramado está em perfeito estado para receber esses treinos e estamos, junto com outros órgãos do Governo do Amazonas, trabalhando para que nesses dias as pessoas possam ter comodidade e segurança. Apesar do treino não ser aberto, contamos com a possibilidade de torcedores no arredor do estádio”, disse o titular da Sejel.

Torcedores apaixonados

Quem não perdeu a chance de estar próximo dos ídolos e dar ‘aquela’ força para o time do coração, foram as irmãs Mikaely Galvão, 14, e Michele Galvão, 15. A dupla já garantiu ingresso para a partida e conta que este será o terceiro jogo do Vasco que elas assistem este ano na Arena da Amazônia.

“A gente está muito feliz e não poderia deixar de vir aqui receber o nosso time. Vamos para o jogo contra o Londrina, e esta será terceira vez que iremos prestigiar o ‘Vascão’. O primeiro foi no jogo contra o Fluminense e depois contra o Flamengo. Se ele vier dez vezes, dez vezes estaremos lá”, disse Mikaely, que ainda conseguiu tirar uma ‘selfie’ com goleiro Martín, atacante Éderson e lateral-direito Pikachu.

Há quatro anos disseminando muito amor pelo Gigante da Colina, a torcida organizada do Vasboemios também esteve presente no aeroporto para apoiar a equipe e afirmou que a festa vai ser ainda maior no sábado (8), pois espera reforço de torcedores de outros estados.

“Vamos receber torcedores de Roraima, Santarém e Rio de Janeiro para o jogo. Estamos preparando bandeiras, baterias e tudo que possa contribuir para uma bonita festa. O Vasco vem de um resultado negativo, mas estamos aqui para apoiar e colocar para cima o elenco”, disse um dos representantes da ‘Vasboemios’, Anderson Fernandes, 29.

Ingressos à venda

Os ingressos para as arquibancadas (inferior e superior) estão disponíveis por R$ 60. Já as entradas para cadeira VIP custarão R$ 100. Os valores são referentes à meia-entrada e podem ser parcelados nos cartões de crédito. Os ingressos estão à venda no site meubilhete.com, na Arena Amadeu Teixeira e nas lojas Shop do Pé Esporte, no Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma, Grande Circular e Avenida Eduardo Ribeiro.

O lugar no camarote custa R$ 100 e está disponível somente na Arena Amadeu Teixeira. Além dos já beneficiários (estudantes, idosos e doadores de sangue), todos poderão comprar ingressos de meia-entrada. Para ter direito ao benefício, basta levar um quilo de alimento não perecível na hora da compra. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições de caridade de Manaus.

Com informações de assessoria