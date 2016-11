Vasco decide seu destino na Série B neste sábado, no Maracanã

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na tarde desta segunda-feira (21) a transferência da partida entre Vasco e Ceará, neste sábado (26), às 17h30, de São Januário para o Maracanã.

A alteração foi feita a pedido do time cruzmaltino, que precisará vencer os cearenses, caso o Náutico derrote o Oeste, para obter o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

A ideia de transferir a partida para o Maracanã já havia sido sugerida pelas organizadas do clube na reunião que ela teve com o elenco antes do duelo com o Bragantino. Na ocasião, também cobraram um melhor desempenho do time.

Uma corrente no Vasco também temia pela segurança da partida em São Januário em caso de insucesso da equipe em campo.

Vale lembrar que, nas outras duas vezes em que o clube disputou a Série B, em 2009 e 2014, o palco da classificação para a elite do Nacional também foi o Maracanã lotado.

A expectativa agora é pelos preços que serão estipulados pela diretoria para o importante jogo.

Bruno Braz

Folhapress