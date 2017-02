Vasco convoca torcida e prepara festa para receber Luís Fabiano no Rio

A torcida do Vasco está empolgada com a contratação de Luís Fabiano. E a chegada do atacante ao Rio de Janeiro será uma autêntica festa. A vitória do time por 1 a 0 sobre a Portuguesa, sábado (18), em São Januário, foi marcada também pela convocação do clube para que os torcedores promovam uma recepção de gala ao jogador.

Luís Fabiano desembarca no Rio de Janeiro na próxima terça-feira (21), às 9h (de Brasília), no Aeroporto Santos Dumont. O Vasco divulgou um vídeo com o próprio atacante convidando a torcida para a festa.

O ‘AeroFabuloso’ já mobiliza as redes sociais e tem a confirmação virtual da presença de mais de dois mil torcedores. O Vasco aproveita a ocasião para divulgar o plano de sócio-torcedor e trata o atacante como o principal reforço da temporada 2017.

O Fabuloso já deixou a China após a rescisão com o Tianjin Quanjian. Antes de chegar ao Rio de Janeiro, ele passa um dia em São Paulo com a família. Ansioso e ciente da festa preparada para receber o jogador, o técnico Cristóvão Borges também não escondeu a empolgação.

“Todos nós conhecemos o Luís Fabiano. Ele é goleador e sempre foi em todas as equipes. É um atacante que dispensa comentários. Vem agregar. É um jogador decisivo que vai somar, dar corpo e peso à equipe. Estamos muito contentes com a chegada dele”, encerrou.

Vinicius Castro

FolhaPress