Vasco cede empate para o Tupi e chega a quatro jogos sem vencer

A fase do Vasco realmente não é nada boa. Mesmo com liderança isolada na Série B, a equipe chegou neste sábado (27) ao quarto jogo consecutivo sem vencer após empatar por 2 a 2 com o Tupi, em Juiz de Fora. A série negativa ocorre após empates com Ceará, Sampaio Corrêa e derrota para o Santos, na Copa do Brasil. Octávio e Renan marcaram para os mineiros, enquanto Luan e Andrezinho fizeram para os cariocas.

Com o resultado, o Vasco chega aos 41 pontos e segue com confortável folga na liderança da Série B. O time carioca volta a campo nesta terça-feira (30), quando medirá forças com o Vila Nova, em São Januário.

O jogo

Mesmo começando em desvantagem e sem Nenê, o Vasco conseguiu mostrar padrão de jogo. O empate só saiu no último lance do primeiro tempo, com Luan. A expectativa era de pressão na etapa complementar. E foi justamente o que aconteceu.

Logo aos 4min, Andrezinho, de pênalti, decretou a virada e mais três pontos. O time só não contava com uma falha defensiva que decretou o empate por 2 a 2.

Nenê

Uma programação especial foi montada para que Nenê esteja inteiro durante toda a temporada. Por esse motivo que o camisa 10 foi poupado da partida deste sábado, em Juiz de Fora. A ideia é dar descanso ao jogador para que ele volte inteiro e com melhor rendimento nas partidas seguintes.

TUPI

Rafael Santos; Vinicius Kiss, Bruno Costa, Gabriel Santos e Luiz Paulo; Renan, Marcos, Octávio e Pedrinho (Marcel e Hiroshi); Jonathan (Thiago Espíndula) e Giancarlo. T.: Estevão Soares

VASCO

Martín Silva, Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Diguinho (Caio Monteiro), Andrezinho e Fellype Gabriel (Douglas Luiz); Leandrão, Jorge Henrique (Éder Luis) e Éderson. T.: Jorginho

Gols: Octávio, aos 20min, e Luan, aos 47min do 1º tempo; Andrezinho, aos 4min, e Renan, aos 23min do 2º tempo

Cartões amarelo: Bruno Costa, Renan Teixeira e Octávio (T); Andrezinho (V)

Estádio: Mario Helênio, em Juiz de Fora (MG)

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Por Folhapress