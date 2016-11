Vasco cede empate e vive drama na reta final da Série B

O Vasco vive um drama na reta final da Série B. Nesta terça-feira (9), pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco saiu à frente do placar, mas cedeu o empate ao Luverdense em São Januário e chegou ao terceiro jogo sem vitória na competição.

Thales marcou para os donos da casa, mas Alfredo deixou tudo igual para os visitantes. Com o empate, o Vasco fica na terceira posição, com 59 pontos, mesma contagem do Bahia, segundo colocado. Mas viu a diferença para o primeiro time fora do G4, o Náutico, cair para apenas dois pontos.

A partida desta terça ainda ficou marcada pelo baixo público em São Januário, pouco mais de 2.500 pagantes, e pela proibição do Vasco às torcidas organizadas Guerreiro do Almirante e Torcida Jovem de entrarem no estádio.

O time de Jorginho não começou bem a partida. Mais tranquilo em campo, o Luverdense levou perigo pelo menos duas vezes nos minutos iniciais, forçando Jordi fazer boa defesa aos quatro minutos. Com o passar do tempo, o Vasco foi se encontrando no jogo, principalmente pelos pés de Nenê. E foi camisa 10, aliás, que surgiu o passe milimétrico para Thales abrir o placar aos 20 minutos.

Cara a cara com o goleiro Diogo Silva, velho conhecido do torcedor cruzmaltino, Thales bateu rasteiro e colocado para aliviar o clima de pressão que rondava o Vasco. Mesmo pós sair à frente, o Vasco não conseguiu dominar completamente o Luverdense, que assustava pelas descidas nas laterais, embora não tenha produzido nenhuma grande chance de gol. Apesar disso, o Cruzmaltino não sofreu grandes sustos.

Se o primeiro tempo serviu para tirar a pressão do Vasco, o início da etapa final serviu para trazê-la de volta. Logo aos sete minutos, Jordi deu rebote em cobrança de escanteio desviada, e Alfredo aproveitou a sobra para testar às redes. E o Vasco sentiu o gol.

O time cruzmaltino chegou com perigo apenas aos 27 minutos, com Julio César após passe de Nenê. Mais uma vez, Diogo Silva evitou o gol do Vasco. À vontade no jogo, o Luverdense continuou chegando bem em velocidade pelas laterais, assustando a torcida em São Januário.

Apontado por muitos vascaínos como um dos responsáveis pelo rebaixamento da equipe em 2013, o goleiro Diogo Silva fez uma grande partida pela Luverdense. Ele foi xingado e vaiado na entrada de campo, mas deu o troco à altura: fechou o gol dos visitantes e evitou a vitória do Vasco em chute de Luan aos 40 minutos do segundo tempo.

Veto a organizadas

Por determinação da diretoria, as torcidas organizadas Guerreiros do Almirante e Força Independente foram proibidas de entrar em São Januário. A alegação do Vasco é que a medida foi tomada para evitar transtornos.

Além disso, o setor da social onde fica a parcela mais crítica da torcida foi isolado. O motivo apresentado foi a presença dos andaimes que estão sendo utilizados para pintar a marquise. O setor, aliás, fica ao lado da sala da Presidência, onde Eurico Miranda costuma assistir aos jogos do Vasco. No último jogo em São Januário, contra o Avaí, ele foi alvo de críticas e protesto.

Vasco

Jordi; Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Julio Cesar (Alan Cardoso); William (Júnior Dutra), Bruno Gallo, Andrezinho e Nenê; Éderson (Jorge Henrique) e Thalles. T.: Jorginho

Luverdense

Diogo Silva; Raul Prata, Everton, Gabriel Valongo e Paulinho; Jean Patrick, Ricardo, Sérgio Mota e Douglas Baggio; Rafael Silva (Raphael Macena) e Alfredo. T.: Júnior Rocha

Estádio: São Januário, no Rio

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Gols: Thales, aos 20min do 1º tempo; Alfredo, aos 7min do 2º tempo

Cartões amarelos: Yago Pikachu, Rodrigo, Julio Cesar, Nenê (V), Diogo Silva e Ricardo (L)

Folhapress