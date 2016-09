Vanessa Grazziotin registra agressão sofrida em voo e afirma que medidas judiciais serão tomadas

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) registrou a agressão sofrida por um passageiro na Polícia Legislativa do Senado. A parlamentar, além de xingada, teve o cabelo puxado durante o desembarque do voo JJ 3151 da Latam, que saiu de Brasília às 22h05 com destino ao Aeroporto Afonso Pena de Curitiba, na última quarta-feira (31).

Em nota, Vanessa disse que além do registro da ocorrência, vai tomar todas as providências diante das autoridades da capital paranaense e que vai adotar todas as medidas judiciais cabíveis.

Segundo uma testemunha, a senadora foi xingada por um grupo favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e, quando pegou o celular para filmar, o homem puxou o aparelho e acabou pegando no cabelo de Vanessa. Com a ação, a parlamentar bateu a cabeça no braço da poltrona. Os comissários de bordo tiveram que intervir para liberar a passagem da senadora para fora do avião.

Ainda na quarta-feira, data do ocorrido, o homem ficou detido, por meia hora, pela Polícia Federal (PF).

Por equipe EM TEMPO online