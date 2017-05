Vanessa Grazziotin diz que não vê possibilidade de Temer superar crise

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) disse em Plenário que não há sinal de que o presidente da República, Michel Temer, conseguirá superar a crise política que o Brasil atravessa. Para a senadora, a situação se agrava com a revelação de cada novo caso.

Vanessa Grazziotin disse que a intenção do governo de Michel Temer é aplicar no Brasil um projeto político econômico que não foi vitorioso nas urnas. Enquanto a crise política se aprofunda por um lado, a senadora declarou que o governo insiste com o andamento de reformas que atingem diretamente o trabalhador brasileiro.

– O governo já aventa a possibilidade de editar uma medida provisória abordando vários aspectos da reforma previdenciária, aqueles, sobretudo, que não necessitam de uma reforma constitucional, portanto, de uma emenda constitucional. Isso é muito grave – afirmou a senadora.

Agência Senado