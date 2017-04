Vanessa Grazziotin acredita que rombo na Previdência Social é uma farsa

A reforma da Previdência Social tem dividido opiniões, que são permeadas por dois argumentos distintos: o primeiro, do governo federal, que sustenta que a Previdência está deficitária e precisa ser modificada de forma urgente, enquanto que o segundo afirma que a tese defendida pelo governo é “uma farsa”, que dificultará o pagamento de aposentadorias e pensões no futuro.

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) afirma que a Previdência Social, ao contrário do que diz o governo federal, é superavitária, ou seja, fecha os balanços com saldo positivo. “A gente pode provar que há um superávit de R$ 11 bilhões. O governo (federal) desviou, só no ano passado, 30% dos recursos da Previdência pela Desvinculação do Recursos da União (DRU)”, disse a parlamentar.

Antes de argumentar, Vanessa explicou a diferença entre Previdência Social e o sistema da Seguridade Social, um ponto-chave do argumento dos governantes. Ela lembrou que a Constituição Federal inclui a Previdência Social dentro do sistema da Seguridade Social, formando o conjunto da Saúde, Previdência Social e Assistência Social.

Nesse caso, a Seguridade Social conta com diversas outras fontes de financiamento, como Cofins, CSLL, PIS e Pasep, que inclui outras contribuições, além dessas já dadas por empresas e trabalhadores. “Ao fim da conta, o suposto rombo se transforma em superávit quando somados todas essas fontes”, afirmou a senadora.

As críticas mais pesadas da senadora falam novamente da DRU, que, segundo Vanessa, mostra que há recursos sobrando, mas o governo “abocanha” o dinheiro depois de arrecadado pela União e depois “desvia” para pagar dívidas e o problema da não arrecadação por conta de incentivos fiscais concedidos para essas 500 empresas, por meio dos tributos da Seguridade Social. “São mais de R$ 70 bilhões que deixam de ser arrecadados por ano com escolas e unidades de saúde filantrópicas que dão salários astronômicos para os servidores e não pagam tributos ao governo”, disse.

Vanessa defendeu que a Previdência Social precisa de um ajuste, mas não da forma proposta pelo atual governo. “Vão acabar com as possibilidades de aposentadoria de grande parte da população brasileira, porque aumentaram uma faixa de idade totalmente fora da realidade do Norte e Nordeste. Muito trabalhador vai morrer antes de se aposentar, esse é o objetivo principal deles. Essa reforma está completamente equivocada”, finalizou.

Joandres Xavier

