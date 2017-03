Vanessa é sondada para pré-candidatura à Presidência da República

O diretório do PCdoB no Amazonas votou e elegeu pela indicação do nome da senadora Vanessa Grazziotin para concorrer na disputa interna do partido em nível nacional, que busca escolher um pré-candidato para a Presidência da República para o pleito de 2018.

Além de Vanessa, nomes como o da senadora Jandira Feghali (RJ), do ex-ministro dos Esportes Aldo Rebelo (SP) e do governador do Maranhão, Flávio Dino, também estão no páreo. Mas essa decisão vai sair após apreciação do comitê nacional.

“Isso vai depender de um debate nacional dentro do partido e, se vai ser efetivado o nome da senadora ou não, vai ser outro debate. Mas, o PCdoB-AM disponibilizou de fato o nome e aprovou, inclusive, em seus foros próprios”, disse o presidente estadual da sigla, o ex-secretário da Produção Rural, Eron Bezerra.

Procurada pela reportagem, Vanessa confirmou a sondagem interna, mas negou qualquer possibilidade de vir a se candidatar a presidente da República, uma vez que suas ações são muito regionais, vinculadas ao Estado do Amazonas. Ela adiantou que seu objetivo político é disputar a reeleição do mandato no Senado. Mas, assinalou, essas definições serão em nível partidário.

Cenário diferente

Vanessa Grazziotin ressaltou que em 2013 já se sabia quem seria candidato a quê. Mas hoje, exemplificou, o governador José Melo (Pros) não sabe se vai continuar ou se vai ser candidato, os senadores não sabem se vão ser candidatos à reeleição, a governo ou a nada. Entretanto, a senadora disse que isso não afasta a possibilidade de ela ser candidata a governadora ou a deputada federa.

“Claro, eu cumpri uma tarefa, uma vez que fui eleita senadora, portanto, nosso plenário foi transformado num tribunal de julgamento, que é assim que determina a Constituição. Eu me dediquei muito ao lado que achei o correto, só lamentei depois de termos quase a totalidade de apoio a esse governo e na hora de segurá-lo eu ter ficado só”, disse Vanessa.

A parlamentar explicou que a questão do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) serviu de incentivo a uma atuação mais contundente no parlamento e na política em geral.

Segundo ela, as razões que levaram à queda de Dilma não são razões de ordem jurídica, uma vez que não houve crime, apenas uma decisão política para substituir o governo.

Da bancada do Amazonas no Senado, Vanessa é a única dos três parlamentares que se mantém na oposição do governo do presidente Michel Temer (PMDB-SP).

Henderson Martins

EM TEMPO