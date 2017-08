Van atropela multidão em Barcelona e deixa ao menos 1 morto

O incidente ocorreu nas Ramblas, uma via de grande circulação de pedestres que liga uma praça central à orla da cidade – Divulgação/Instagram

Uma van atropelou dezenas de pessoas no centro de Barcelona nesta quinta-feira (17). Há pelo menos 1 morto e cerca de 20 feridos. Segundo a imprensa local, a polícia trata o caso como um atentado terrorista.

O incidente ocorreu nas Ramblas, uma via de grande circulação de pedestres que liga uma praça central à orla da cidade. Segundo relatos, dois homens permanecem armados no bar Luna de Istambul (antigo American Soda), próximo ao local do ataque.

Leia também: Delegado tem carro incendiado em atentado no interior do AM

Após ter percorrido pouco mais de 500 metros, o motorista do veículo usado no ataque teria fugido a pé e se escondido no bar.

Todas as estações de metrô e trem foram fechadas. As autoridades pedem que moradores e turistas evitem a região.

O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, informou que está em contato com as autoridades e que a prioridade é atender os feridos e facilitar o trabalho das forças de segurança.

Folhapress

Leia mais:

Terrorista suicida mata 22 pessoas durante show de Ariana Grande na Inglaterra

Atropelamento deixa feridos em encontro muçulmano na Inglaterra

Pippa Middleton, irmã de Kate, se casa na Inglaterra