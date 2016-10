Válvula trava e causa vazamento de óleo no rio Negro; porto privado deve ser responsabilizado por crime ambiental

Na tarde desta sábado (1º), por volta das 13h, um grande vazamento de oléo foi registrado e atingiu a região do rio Negro, em um porto privado, localizado no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul em Manaus.

O crime ambiental ocorreu durante uma manobra de transferência de petróleo de uma embarcação para outra. De acordo com uma nota pública divulgada pela Marinha do Brasil (MB), as embarcações pertencem à companhia que administra o porto e, no momento do desastre, estavam atracadas no cais.

“Durante a manobra, ocorreu o travamento de uma das válvulas de fazia a transferência de uma das balsas. O fato ocasionou o vazamento do óleo no rio”, destaca.

Inspetores Navais da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) estiveram no local, acionaram os órgãos de proteção ambiental e notificaram a empresa pelo ocorrido. Ainda conforme a Marinha, uma das balsas foi multada por apresentar certificados obrigatórios vencidos.

Por equipe EM TEMPO Online