Valor do imóvel que pode ser financiado com FGTS aumenta

A partir desta sexta-feira (25), o limite máximo do valor do imóvel para financiamento com uso do FGTS (Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço) será elevado, informou nesta quinta-feira (24) o Conselho Monetário Nacional (CMN).

No caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal o valor máximo passou de R$ 750 mil para R$ 950 mil. No caso dos demais Estados, o aumento foi de R$ 650 mil para R$ 800 mil.

A mudança vale para imóveis novos e usados. O limite não era alterado desde 2013.

Maeli Prado

Folhapress