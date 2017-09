Valor da cesta básica teve redução de 9,39% em Manaus

A farinha, um dos itens mais queridos dos manauenses, ficou mais barata – Arquivo/EM TEMPO

O manauense ficou com o bolso um pouco mais livre de janeiro a agosto deste ano no que diz respeito a cesta básica. No período, o conjunto de itens alimentícios registrou uma queda de 9,39%.

No mês de agosto, o custo da cesta básica de Manaus diminuiu em relação ao mês anterior ficando em R$ 357,97, de acordo com pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Com a queda do valor da cesta, e a interrupção da pesquisa em Palmas, Rio Branco e Teresina em 1º de agosto deste ano, Manaus passou a ocupar a 17ª colocação no ranking das cestas básicas, dentre as 24 capitais onde, atualmente, é realizada a pesquisa da cesta básica de alimentos.

O preço da cesta básica de Manaus, composta por 12 produtos, teve queda de 0,96% em relação ao mês de julho. No mês anterior o conjunto de itens alimentícios essenciais custava R$ 361,44. Em agosto do ano passado, a cesta básica custou R$ 401,50 e a variação acumulada nos últimos 12 meses teve baixa de 10,84%.

Durante o mês passado, produtos como a farinha, banana, óleo de soja e arroz ficaram mais baratos. Para a dona de casa Marisa Santiago, a redução no preço desses itens aconteceu em boa hora. “Estou com alguns problemas financeiros. E, como na minha casa não ficamos sem farinha, a redução no preços foi em um momento ótimo”, destacou.

Enquanto alguns itens agradaram a dona de casa com o custo mais baixo, outros ficaram com o valor mais elevado, como é o caso da manteiga e do leite. “Infelizmente tivemos que deixar a manteiga de lado, mas o leite não deixou de ser incluso nas nossas compras, embora estivesse mais caro”, relatou Marisa.

Dados nacionais

Porto Alegre foi a cidade com a cesta mais cara (R$ 445,76), seguida por São Paulo (R$ 431,66) e Florianópolis (R$ 426,30).

Os menores valores médios foram observados em Salvador (R$ 332,10), Natal (R$ 336,12) e Recife (R$ 340,54).

Em 12 meses, o valor da cesta apresentou redução em todas as cidades pesquisadas. As taxas negativas variaram entre 19,46%, em Campo Grande, e 4,55%, em Aracaju.

Alyne Araújo

EM TEMPO



