Valesca Popozuda faz ensaio em Presidente Figueiredo contra privatização da Amazônia

Valesca quer divulgar aos seus seguidores as belezas existentes no lugar

A cantora e dançarina Valesca Popozuda estará em Presidente Figueiredo nesta sexta-feira (1º) para uma sessão de fotos nas cachoeiras situadas no município. A funkeira deve chegar por volta de 11h da manhã a Manaus, de onde segue de carro até o seu destino, permanecendo até o sábado (2).

Leia também: Celebridades usam hashtag em protesto contra o decreto que extingue reserva na Amazônia

De acordo com a assessoria de imprensa da artista, o objetivo da sessão é protestar contra o decreto do presidente Michel Temer, que extinguiu Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca), na floresta amazônica, A área, com mais 4 milhões de hectares, tem potencial para exploração mineral.

O decreto do governo federal, que foi suspenso nesta quinta-feira (31) pelo Ministério de Minas e Energia com a promessa de ampliar o debate a respeito da proteção da região, tem provocado manifestações contrárias de especialistas em meio ambiente, além de artistas como Gisele Bündchen, Ivete Sangalo e Luciano Huck, que expressaram suas opiniões pelas redes sociais.

Valesca é uma das celebridades que protestaram contra o decreto

Ainda segundo a assessoria, Valesca quer divulgar aos seus seguidores as belezas existentes no lugar, conscientizando sobre a necessidade de preservação. Em Presidente Figueiredo, ela ainda deve participar de um momento de contato com fãs, dando autógrafos e tirando fotos.

Com informações da assessoria

