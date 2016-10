Valdivia processa o Palmeiras e pede R$ 166 mil por comissão não recebida

O meia Jorge Valdivia acionou o Palmeiras na Justiça alegando não ter recebido uma parcela de luvas (bonificação) que venceu em setembro de 2012. O valor que o clube alviverde estaria inadimplente é de R$ 81.777, mas com correções e mais juro de 1% ao mês subiria para R$ 166.819,30.

De acordo com a ação movida pelo atleta no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Palmeiras teria se comprometido a pagar R$ 1,84 milhão em 10 parcelas mensais de R$ 184 mil (de agosto de 2010 a setembro de 2011) como comissão pela contratação do atleta em 2010.

A defesa do jogador informa que as primeiras duas parcelas foram pagas. O valor pendente teria sido dividido em 18 vezes, de R$ 81.777 cada. O processo informa que uma dessa parcela (R$ 81.777) não foi paga pelo time paulista.

A reportagem entrou em contato nesta terça-feira (11) com o escritório do advogado de Valdivia, Carlos Henrique de Oliveira Pereira, mas ele ainda não comentou o caso. A reportagem também entrou em contato com a assessoria de comunicação do Palmeiras, e aguarda posicionamento do clube.

Por Folhapress