Valdemir Santana retorna para Sindmetal e denuncia suposto desvio

A diretoria eleita do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal-AM) reassumiu o posto, nesta sexta-feira (2), após decisão da Justiça. Valdemir Santana prometeu registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) pelo suposto sumiço de quase R$ 1,5 milhão durante a gestão da Junta Governativa Provisória.

A reintegração aconteceu depois de uma decisão liminar expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho do Amazonas (TRT-AM) da 11ª Região.

Santana, e sua diretoria, foi afastado no dia 26 de setembro, quando assumiu uma junta governativa provisória após decisão do juiz Adilson Maciel Dantas, que estava de plantão na 12ª Vara do Trabalho.

Assim que reassumiu o Sindmetal, Valdemir Santana elogiou a nova decisão da Justiça. Segundo ele, apenas uma chapa se inscreveu para a eleição e ganhou o processo porque não tinha concorrência.

“Na outra acusação disseram que não prestamos contas. É lógico que não prestamos contas em 2016, o nosso estatuto manda fazer de ano em ano e essa diretoria assumiu no dia 25 de janeiro. Só vamos prestar contas no ano que vem, porque 2014 e 2015 nós prestamos contas e provamos na Justiça. Entre as provas apresentadas estão atas, assinaturas e assembleias divulgadas em jornais de grande circulação. Com relação ao balneário, que era outra acusação, disseram que nós vendemos, mas todo domingo essa comissão estava lá faturando dinheiro no nosso balneário”, disse Valdemir Santana.

O presidente do Sindmetal ainda comentou a denúncia da Junta Governativa, de que a diretoria gastou mais de R$ 30 milhões irregularmente. “Quem dera que tivesse isso para gastar com os trabalhadores”.

Santana garantiu que irá registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) contra a Junta Governativa provisória que, segundo ele, teria sacado das contas do sindicato quase R$ 1,5 milhão. “Eles demitiram 11 trabalhadores que estavam aqui há 20 anos. Eles não pagaram nem as rescisões de contrato”, disse Valdemir que determinou a reintegração dos funcionários ao quadro do Sindmetal.

Bruna Souza

Colaborou Joandres Xavier