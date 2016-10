Vaiado, Vasco só empata com Avaí e se complica em briga por título

Jogar em São Januário não tem sido algo positivo para o Vasco. Após perder para o alagoano CRB em casa, a equipe voltou ao Rio e só empatou com o Avaí por 0 a 0. O resultado complica a situação do time carioca na luta pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Isso porque o líder Atlético-GO está com três pontos a mais que os cariocas e um jogo a menos. O time goiano visitará o Náutico, nesta sexta-feira (28), em Pernambuco.

Com 58 pontos, o Vasco voltará a campo apenas no dia 5 de novembro, quando visitará o Brasil de Pelotas (RS).

Luan estava confirmado entre os titulares, mas sentiu um desconforto na panturrilha durante o aquecimento e foi vetado pela comissão técnica. Rafael Marques foi o escolhido para ser o companheiro de Rodrigo.

O Vasco mostrou que, de fato, não atravessa bom momento. Diante do Avaí, teve muita dificuldade em criar oportunidades e foi para o intervalo sem alterar o placar. A torcida não aprovou e acabou vaiando a equipe.

O time carioca homenageou Carlos Alberto Torres, o Capitão do Tri, que morreu na terça (25), vítima de um infarto fulminante. Os jogadores entraram em campo com uma camisa preta personalizada.

Vasco

Martín Silva; Madson, Rafael Marques, Rodrigo e Júlio César (Alan Cardoso); Douglas Luiz, William, Andrezinho e Nenê; Thalles (Júnior Dutra) e Éderson (Jorge Henrique). T.: Jorginho

Avaí

Renan; Luiz Gustavo, Fábio Sanches, Betão e Capa; Luan, Judson (João Filipe), Diego Jardel e Marquinhos; Romulo e William (Lucas Coelho). T.: Claudinei Oliveira

Estádio: São Januário, no Rio

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Cartões amarelos: Nenê, Douglas Luiz (V), Luiz Gustavo, Luan e Judson (A)

Cartão vermelho: Luan (A)

Público: 3.512

Renda: R$ 76.960,00

Por Folhapress