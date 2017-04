‘Vai, Safadão’ chega a Manaus em maio

Com um formato inovador na sua trajetória, Wesley Safadão volta a Manaus com o bloco “Vai, Safadão”, comandando a festa em cima do trio elétrico, no dia 13 de maio, no sambódromo. Além disso, ele traz convidados especiais, Léo Santana e a dupla amazonense João Victor & Rodrigo, que irá abrir o evento.

Antes de desembarcar em Manaus, Wesley Safadão grava um DVD em Miami no dia 15 de abril. No repertório, os hits que consagraram o cantor como sendo um dos grandes artistas da música brasileira contemporânea. O bloco “Vai, Safadão” já passou por cidades como São Luís, Recife, Aracaju e Salvador.

Em 2016, Wesley Safadão fez três shows na capital e regressa a Manaus com o bloco “Vai, Safadão”. Sucesso no restante do Brasil, a “micareta” é diferente das festas “Garota White” e “Garota Vip” – ambas do cantor – e se enquadra nas folias tradicionais de Carnaval, com direito a trio elétrico e abadás.

Para Bete Dezembro, proprietária da Fábrica de Eventos, o artista sempre é inovador e é conhecido pelo seu repertório atualizado, por ter as melhores músicas cantadas em seu show. “Ele é um dos maiores fenômenos brasileiros da atualidade. Inclusive vou à gravação dele em Miami. E o show em Manaus será diferente de todos que ele fez até agora, não apenas por ser em cima do trio elétrico, que também é uma novidade, mas por usar um lugar nunca explorado do sambódromo”, comenta a empresária.

Ainda segundo Bete Dezembro, a estrutura desse show será igual a do Carnaval de Salvador, haverá camarote, lounge Mercedes e estrutura de pista numa área que nunca foi usada para eventos desse porte no sambódromo. “O mais interessante é que quem for ao show, poderá ver o Wesley de qualquer lugar que esteja, seja na pista ou camarotes, pois o público terá uma visão privilegiada de qualquer ponto”, explica Dezembro.

João Victor & Rodrigo

Com apenas 4 anos de carreira, João Victor & Rodrigo contabilizam algumas boas aberturas de shows nacionais no currículo, entre elas da dupla Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, Lucas Lucco, Luan Santana, Daniel e Humberto e Ronaldo. No entanto, em 2017 eles vão se apresentar antes de um dos maiores cantores e com recordes de vendas de shows do ano passado, Wesley Safadão.

Para João Victor, a expectativa desse grande evento é a projeção que a dupla terá. “Com certeza vai ser um evento de proporções gigantescas que vai trazer muitas oportunidades para a gente, não vamos deixar a desejar para nenhuma banda de padrão nacional”, comenta.

Segundo Rodrigo, essa é uma oportunidade única para mostrar o talento a um alto nível já que eles vão abrir para um dos maiores cantores nacionais do momento. “Somos oriundos de um grupo sertanejo criado em 2011 entre 5 adolescentes, e em 2013 eu e João Victor decidimos por criar um novo projeto, mais profissional, que foi a dupla João Victor e Rodrigo. Hoje, podemos colher o fruto desse trabalho abrindo um megashow como esse”, conta.

A dupla amazonense tem músicas autorais e segundo João Victor, desde o princípio tiveram a política de sempre cantar músicas próprias, para poder apresentar a essência da dupla. “Nosso primeiro CD ‘Certas Canções’ foi lançado em 2014, totalmente autoral com 11 faixas, fazendo dois grandes sucessos na época (Balada Pvt e Romeu e Julieta) e final do ano passado gravamos o nosso primeiro dvd com 15 faixas autorais também e vamos lançar até o mês de maio. E antes mesmo do lançamento do DVD, já tem música desse projeto chamada ‘Copo de Whisky’, que nos rendeu o prêmio nacional do ‘Palco MP3’ de 2016”, explica o cantor.

