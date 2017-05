Vaga em avenida da Zona Leste é vendida a R$ 4,5 mil

Uma vaga de estacionamento em plena avenida Hilário Gurjão, conhecida como “rua do Fuxico”, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, foi posta a venda na internet por R$ 4,5 mil. A prática é ilegal segundo a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU).

A pessoa que colocou o espaço público a venda é permissionário do serviço de táxi frete e resolveu negociar a vaga porque passou a explorar outra atividade. Por telefone, falamos com o vendedor sem que ele soubesse que estávamos fazendo uma reportagem. Nos passamos por um comprador interessado no negócio.

À reportagem o homem contou ter comprado a vaga da associação de táxi frete que atua na área do Fuxico e que poderia baixar o preço para R$ 4 mil. “A vaga era da associação. Mas pago R$ 15 por semana para trabalhar lá, e como agora eu também estou trabalhando em outros setores, achei melhor passar para outra pessoa. Primeiro eu pedi cinco, depois quatro e meio e agora se me der quatro mil eu passo adiante”, explicou o permissionário.

A vaga foi posta a venda no dia 24, na última quarta-feira, e no início desta semana ela já havia sido retirada do site de vendas onde estava postada.

SMTU

Em nota a SMTU explicou que para agir, precisaria de dados da pessoa que colocou a vaga a venda ou do número de registro vendedor junto a superintendência.

O órgão municipal garantiu “que esse tipo de negociação não tem amparo legal”, e que “o serviço de táxi frete é operado mediante autorização a título precário que pode ser extinto a qualquer tempo, ao interesse público”.

