Vadão deixa seleção feminina, e equipe será comandada por uma mulher

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira (1º) a saída de Oswaldo Alvarez, o Vadão, que comandava a seleção brasileira feminina de futebol desde abril de 2014. Ele será substituído por Emily Lima, 36, que dirigia o time feminino do São José (SP), vice-campeão da Copa do Brasil da modalidade há menos de uma semana.

A Folha de S.Paulo apurou que a demissão de Vadão foi uma decisão tomada pelo presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Ele chegou a conversar com outros dirigentes da entidade, que não foram favoráveis a mudança.

Emily Lima será a primeira mulher a comandar uma seleção brasileira na categoria principal. Em 2013, ela dirigiu as categorias sub-15 e sub-17.

Na oportunidade, a treinadora deixou o cargo porque não foi registrada pela CBF. “Deixei o cargo porque a CBF disse que não tinha condições de me registrar, mas não deu para acreditar nesta desculpa porque não estamos falando de R$ 800 mil e, sim, de R$ 5.000”, disse Emily em entrevista à Folha de S.Paulo no mês passado.

A tendência de poucas treinadoras no comando de seleções é mundial. Na Copa do Canadá-2015, apenas sete estiveram à beira do gramado entre as 24 seleções. Na Rio-16, oito dos 12 times tiveram técnicos, inclusive o Brasil, com Vadão.

Na Copa do Brasil feminina, Emily foi uma das seis treinadoras entre os 32 clubes que disputaram a competição.

“Uma mulher dirigir um time soa como algo estranho, mas a tendência é que esta situação mude. Acredito que a Fifa vai exigir isso e a CBF terá que mudar”, afirmou. Ela participou do curso de Licença B, da CBF, que serve para treinadores da base.

Duas referências de treinadores para Emily são Tite e Pia Mariane, técnica da Suécia, medalha de prata na Rio-16. Pia ganhou o ouro com os EUA em Pequim e Londres.

“Eu me espelho muito no Tite. Procuro vídeos dele no YouTube explicando sobre tática”, analisou.

Vadão

Em pouco mais de 30 meses no comando da seleção brasileira feminina, Vadão conseguiu a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Na Olimpíada do Rio, o time terminou na quarta colocação.

Nesta terça-feira, a Fifa colocou Vadão entre os 10 finalistas do prêmio de melhor treinador da temporada da modalidade.

O vencedor do prêmio será determinado por meio de um processo de votação combinada, em que 50% da decisão será baseada nas escolhas de todos os capitães e treinadores das seleções femininas de todo o mundo.

Os outros 50% serão definidos pelo resultado de uma votação online e de mais de 200 representantes de mídia.

Abaixo, a lista com os 10 candidatos:

Philippe Bergeroo (Francês/Seleção francesa)

Jill Ellis (Norte-americana/Seleção dos EUA)

John Herdman (Inglês/Seleção canadense)

Silvia Neid (Alemã/Seleção alemã)

Vera Pauw (Holandesa/Seleção Sul-africana)

Gérard Prêcheur (Francês/Lyon)

Pia Sundhage (Sueca/Seleção sueca)

Oswaldo Vadão (Brasileiro/Seleção brasileira)

Martina Voss-Tecklenburg (Alemã/Seleção suíça)

Thomas Wörle (Alemão/Bayern de Munique)

Por Folhapress