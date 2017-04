Vacinação contra a Gripe tem início nesta terça-feira em Manaus

A Campanha de Vacinação contra a Gripe terá sua abertura oficial nesta terça-feira, 25, na capital pela Prefeitura de Manaus. Nesta edição, além de pessoas com 60 anos ou mais de idade, serão vacinados os trabalhadores de saúde, os povos indígenas (aldeados e assistidos pela Sesai), as crianças na faixa-etária de seis meses a menores de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias), as gestantes, as puérperas (até 45 dias após o parto), os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

A novidade deste ano é a inclusão dos professores das escolas públicas e privadas.

SERVIÇO

O QUÊ: Abertura da 19ª Campanha de Vacinação contra a Gripe

QUANDO: Terça-feira (25/04), às 10h30

LOCAL: Unidade Básica de Saúde Frank Calderon, na rua Boa Esperança, no bairro Crespo, zona Sul.

Com informações da assessoria