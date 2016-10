Vacinação antirrábica humana está disponível em 17 unidades de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) concentrou a oferta de vacina antirrábica humana em 17 unidades de saúde, desde esta segunda-feira (17). A escolha dos locais foi feita por critério de maior média diária de doses aplicadas no período de janeiro a agosto deste ano, e localização geográfica das unidades por Distrito de Saúde.

De acordo com o secretário Homero de Miranda Leão Neto, a vacina é fundamental para a profilaxia e prevenção da raiva humana e que não há outra opção de tratamento. “Mesmo não tendo registro de raiva humana e animal em Manaus desde a década de 80, sempre quando alguém é mordido por algum animal, deve tomar a vacina. Isso é fundamental”, ressaltou.

Conforme o Protocolo de Atendimento, que segue as diretrizes do Ministério da Saúde para o Programa de Profilaxia da Raiva Humana, a vítima agredida por canino ou felino com raiva é criteriosamente avaliada. São consideradas a situação da agressão e as condições do animal para definir a conduta de cuidados com ferimento, observação do animal, vacinação ou aplicação de soro antirrábico na vítima.

Casos com indicação de soro antirrábico mais vacinação devem ter encaminhamento priorizado para a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado para fins de recebimento inicial do soro. Posteriormente a vítima deve se dirigir a qualquer unidade com vacina disponível.

Em caso de morte do animal agressor, por qualquer motivo, durante o período de observação, o Centro de Controle de Zoonoses deve ser comunicado imediatamente por meio do telefone 3625-2655.

Unidades com oferta de Vacina Antirrábica

Zona Leste

UBS Alfredo Campos: rua André Araújo, s/n, Zumbi II**

UBS Mª Leonor Brilhante: avenida Grande Circular, 8004, Tancredo Neves**

UBS Mauazinho: rua Rio Negro, 113, Mauazinho*

UBS José Amazonas Palhano: rua Antônio Matias, s/n, São José II**

SPA Chapot Prevost: estrada do Aleixo, s/n, Colônia Antônio Aleixo***

UBS Armando Mendes: rua 05, s/n, conjunto Manoa, Cidade Nova*

UBS Sálvio Belota: rua das Samambaias, 786, Santa Etelvina*

UBS Áugias Gadelha: rua A, s/n, Conj. Ribeiro Júnior, Cidade Nova**

UBS Balbina Mestrinho rua 17, 170, núcleo 3, Cidade Nova II**

UBS José Fliglioulo: rua rio Arinos, s/n, conjunto Viver Melhor, Lago Azul*

UBS Deodato de Miranda Leão: avenida Presidente Dutra, s/n, Glória**

UBS Lindalva Damasceno: estrada do Turismo, Km 3, Tarumã*

UBS Leonor de Freitas: avenida Brasil, s/n, Compensa II**

UBS Morro da Liberdade: rua São Benedito, s/n, Morro da Liberdade**

UBS Petrópolis: rua Delfim Afonso de Souza, s/n, Petrópolis*

UBS Dr. José Rayol dos Santos: avenida Constantino Nery, 4261, Chapada**

Policlínica Castelo Branco: rua do Comércio, s/n, Parque Dez* * Funcionamento: segunda a sexta, 7h às 17h.

** Horário ampliado: segunda a sexta, 7h às 17h, e sábado, 7h às 12h.

*** Funciona 24h

