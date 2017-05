Vacina é uma das formas de prevenção contra doenças respiratórias

A falta de hábito da população de realizar pequenos gestos de prevenção no dia a dia, inclusive de aderir a campanhas de vacinações, tem provocado o aumento dos casos de doenças respiratórios oriundas da influenza, explicam especialistas.

Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) revelam que até o mês passado, foram registrados 212 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sobretudo em Manaus, com maior positividade para os vírus do tipo sincicial respiratório (infecção aguda respiratória), influenza B e influenza H3N2.

Procura por vacina diminui no Estado

O último boletim divulgado pela fundação mostra que deste total, 106 casos foram positivos para o vírus sincicial respiratório, 47 casos para H3N2 e 44 casos para influenza B. As faixas etárias mais atingidas são crianças menores de 5 anos e idosos. A FVS ressalta que no último boletim, o Amazonas estava apenas com 42% de cobertura e Manaus, 60%. A procura pela vacina em 2017 é a menor dos últimos cinco anos.

Além da questão da falta de cuidados, médicos alertam para a automedicação. Esse procedimento por muitas vezes disfarça a doença, dificultando um diagnóstico preciso no início da manifestação do vírus. A médica da rede municipal, Ângela Loureiro destacou que é preciso ficar atento aos primeiros sintomas para que a doença seja tratada o quanto antes por um profissional, evitando um

agravamento no quadro.

“Não considero que o vírus esteja mais forte. Vejo que as pessoas não estão tendo uma prevenção adequada. É necessário que haja o mínimo de cuidado para evitar as doenças. Uma vez que o sintoma se manifestou é indispensável procurar o médico imediatamente para iniciar o tratamento adequado. Muitas das vezes as pessoas se automedicam e quando vão procurar o especialista, a doença já está numa fase muito complicada”, disse.

A médica destacou ainda que este período de “inverno amazônico” favorece o aparecimento e o crescimento das doenças respiratórias, por isso, a necessidade da prevenção.

Sintomas da gripe influenza

Sobre os sintomas, a especialista explica que a influenza mais comum, no caso da gripe, pode apresentar febre, calafrios, tremores, dores de cabeça e musculares e falta de apetite. Em alguns casos, aparece tosse seca e dor na garganta. A duração da infecção dura

em média sete dias.

Nos casos mais graves como a Sincicial Gripal (SG) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), os sintomas são súbitos e iniciam com um desconforto respiratório considerável, queda de pressão, quadro de insuficiência respiratória aguda, dor nas articulações, febre e dor de cabeça. “Caso a pessoa apresente alguns desses sintomas, ela deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima de sua casa que está preparada para atender e prescrever o tratamento adequado. Não se pode protelar o início dos cuidados”, finalizou.

Gerson Freitas

EM TEMPO