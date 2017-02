Vacina é a forma mais eficaz de combate à febre amarela

O Amazonas está em estado de alerta devido ao surto de febre amarela que já atinge três Estados brasileiros, com 161 casos confirmados em Minas Gerais, Espírito Santos e São Paulo, segundo balanço recente divulgado pelo Ministério da Saúde. A doença é causada pelo Flavivirus e pode ser transmitida pelos mosquitos Hemagogus, presente em áreas silvestres, e Aedes Aegypti, encontrado zonas urbanas. Para esclarecer as principais dúvidas nesse período de apreensão para os amazonenses, EM TEMPO entrevistou os infectologistas Antônio Magela, da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, e Eda Chagas, que atua no hospital da Unimed, em Manaus.

De acordo com os médicos, a melhor forma de evitar a doença é a vacinação, que está disponível na rede pública de saúde. “A vacina é bastante segura. Oitenta por cento da população do Estado está imunizada contra o vírus. Mas esse número ainda precisa crescer”, frisou Magela. A vacina está disponível em 182 Unidades Básicas de Saúde equipadas com salas de imunização, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A vacina, segundo Magela, é contraindicada para gestantes, crianças com idade inferior a seis meses e pacientes imunodeprimidos, isto é, quem está com o sistema imunológico vulnerável por conta de tratamentos de radioterapia e em decorrência de doenças como neoplasias, aids e diabetes. Usuários de medicamentos corticoides para combater alergias e os alérgicos a ovo de galinha e seus derivados também estão proibidos de tomar a vacina. Idosos devem passar por avaliação para atestar se estão aptos ou não a receber a imunização.

“Quem já tomou duas doses da vacina não precisa tomar novamente. Essa obrigatoriedade de renovar a imunização já foi descartada pela Organização Mundial da Saúde”, acrescentou.

O especialista também alerta que quem pretende viajar para a Amazônia ou para as regiões onde o surto está ocorrendo, deve se vacinar dez dias antes da viagem, tempo suficiente para que o antiviral tenha efeito pleno. Ele ainda explica que a contaminação decorre de um processo complicado.

“O homem precisa estar em contato com uma região silvestre, onde existam macacos contaminados e também o mosquito para picar esse animal e depois repassar o vírus à pessoa. No caso da febre amarela urbana, a transmissão é feita pelo Aedes Aegypti, mas nós não temos nenhum caso registrado desde a década de 1942 no Brasil”, informou.

Sintomas e tratamento

Conforme a infectologista Eda Chagas, os primeiros sintomas da doença são repentinos e incluem febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias. “A forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar, até dois dias, quando podem ocorrer insuficiências hepática e renal, icterícia (olhos e pele amarelados), manifestações hemorrágicas e cansaço intenso”, descreve a médica.

Ao identificar esses sinais, a recomendação é procurar um médico na unidade de saúde mais próxima e informar sobre qualquer viagem para áreas de risco feita nos 15 dias anteriores ao início dos sintomas. “É necessário informar se você já tomou ou não a vacina contra a febre amarela e quando foi a vacinação”, afirmou Chagas.

Não há nenhum tratamento específico contra a doença, de acordo com Eda Chagas. “O médico deve tratar os sintomas, como as dores no corpo e cabeça, com analgésicos e antitérmicos. Deve-se evitar remédios como AAS e Aspirina, já que seu uso pode favorecer o aparecimento de hemorragias”, disse.

Macacos são vítimas

Os macacos das espécies guariba, aranha, prego, além dos saguis, são hospedeiros intermediários do vírus da febre amarela, mas não são responsáveis pela contaminação de humanos, ressalta Antônio Magela.

“Eles são vítimas, já que também adoecem. Na verdade, esses animais acabam até servindo de sentinelas para o homem. Quando as mortes de macacos em razão da doença começam a ser observadas, é um sinal que serve de alerta para que comecemos a nos prevenir”, esclarece o médico.

Kássio Nunes

EM TEMPO