Usuários tiram dúvidas sobre o uso do ‘Manôbike’

Seis dias após o lançamento do “Manôbike” ainda existem muitas dúvidas de como utilizar o novo modal de Manaus. Ontem, a reportagem foi até as estações das bicicletas no Centro, para saber como estava o fluxo de utilização dos veículos, muitas pessoas paravam em frente às estações para acompanhar o passo a passo do uso.

Próximo a uma das 11 estações disponíveis, o garçom Jadiel Santos Lopes, 39, tentava esclarecer dúvidas de uso. Ele lia a placa e tentava fazer o passo a passo no telefone celular. “Eu estou achando um pouco difícil de entender. Apesar de estar empolgado para usar a bike”, comentou.

A vendedora Eliza Loureiro da Silva, 23, que trabalha em um estabelecimento comercial em frente a uma das estações, tem acompanhado desde o dia da inauguração do modal o fluxo de pessoas para usar as bicicletas. “Eu já vi umas pessoas usando e outras com muitas dúvidas. Quero muito experimentar. Vou me informar a respeito do modo de uso e aproveitar no dia de folga”, disse.

Em outra estação, localizada no largo São Sebastião, dois estudantes receberam instruções de como usar a bicicleta. A adolescente Mariana Lima do Nascimento, 16, aproveitou para se informar um pouco mais. “Por enquanto estou apenas lendo e baixando o aplicativo no meu celular. No fim de semana virei com meus pais para passear”, afirmou. Outro alerta que se deve ter é que não é obrigatório seguir a ciclorrota, mas é necessário obedecer às leis de trânsito voltadas para os ciclistas, conforme o artigo 58, do Código de Transito Brasileiro (CTB).

Modo de uso

Primeiramente se deve ter um smartphone com sistema operacional IOS ou Android, baixar o aplicativo “Manôbike” e efetuar o cadastro que também pode ser realizado no site (www.manobike.com.br). O usuário do “ManôBike” terá a opção de adquirir duas modalidades de passe, o mensal no valor de R$ 10 ou o diário ao custo R$ 5, todos pagos por meio de cartão de crédito. Nenhum valor adicional é cobrado, desde que o uso seja de acordo com as regras do projeto. O funcionamento do sistema é de segunda-feira a domingo, de 6h às 23h, para retirada do equipamento, e 24h/dia para devolução.

Bárbara Costa

EM TEMPO