Usuários pedem reforma para as paradas de ônibus

Apesar de a Secretaria Municipal do Transporte em Manaus (SMTU) realizar reformas graduais dos pontos de ônibus em toda a cidade, moradores ainda reclamam da falta de estrutura nas paradas. Muitos desses usuários são idosos, gestantes e crianças. De acordo com a Prefeitura Municipal, atualmente Manaus possui 4.209 pontos de ônibus cadastrados sendo 41 plataformas de Bus Rapid System (BRS).

A assessoria de Comunicação da SMTU informou que foi realizada reforma de 400 abrigos com cobertura do tipo telha de barro, por meio de licitação efetuada em 2015.

Em uma parada de ônibus localizada na avenida Leonardo Malcher, esquina com a avenida Duque de Caxias, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, os usuários utilizam guarda-chuva para se proteger, pois a parada não possui cobertura. A operadora de caixa Priscila Barbosa, 22, está grávida e tem dificuldade quando precisa utilizar o transporte coletivo.

“Faço meu pré-natal aqui na maternidade Balbina Mestrinho, todas as vezes que preciso voltar de ônibus para casa é muito desconfortável, pois a parada não tem abrigo e à noite não tem iluminação e fica muito perigoso”, relatou.

Em um outro ponto de ônibus na avenida Duque de Caxias, mais precisamente em frente ao Centro de Medicamentos do Amazonas (Cema), o abrigo recebeu telhado novo, assentos e iluminação. O autônomo Zilmar de Souza Gomes, 39, mora nas proximidades e utiliza a parada de ônibus reformada.

“Após a reforma, o local ficou melhor para as pessoas abrigarem-se da chuva e do sol”, afirmou.

Na avenida Professor Nilton Lins as paradas também receberam reforma no telhado, iluminação e assento de concreto. Para a recepcionista Luanny Pinheiro Neves, 26, alguns abrigos são ótimos já outros precisam urgentemente de reforma.

“Vou para o trabalho e as paradas próximas da minha casa, aqui no Monte das Oliveiras, são boas, cobertas e com assento. Mas as da avenida Arquiteto José Bentes Rodrigues, aqui no mesmo bairro, só têm as placas de sinalização. Não têm cobertura nem iluminação, quando chove não tem onde se proteger da chuva”, informou.

No Santo Antônio, Zona Oeste, a professora Elizangela Castro, 37, se protegia do sol com uma sombrinha, o ponto de ônibus não tinha abrigo nem sinalização. Elizangela estava levando a filha Evelyn Hadassa, 4, para a escola.

“Moro aqui há mais de 10 anos. Levo minha filha à escola e vou para o trabalho, sempre ando com um guarda-chuva, mas nem sempre é possível se proteger da chuva e do sol”, disse.

Bárbara Costa

EM TEMPO