Usuários economizam com os serviços do Uber

No primeiro dia de funcionamento em Manaus, passageiros aprovaram o serviço do Uber. O aplicativo começou a operar a partir das 14h de ontem (12) e, com apenas um toque na tela do celular, o usuário consegue, rapidamente, um motorista para levá-lo para qualquer lugar da capital amazonense.

De acordo com o motorista do Uber, Fabrício Batista, 24, a expectativa é de que haja uma excelente aceitação do serviço em Manaus. “Somente na primeira hora de funcionamento do serviço, realizei duas corridas. Os passageiros se mostraram bem favoráveis a novidade até mesmo por conta do preço. A corrida do Uber chega a ser 42% mais barata que a do táxi”, explicou.

Ainda conforme Fabrício, outros motivos que podem tornar o Uber líder da preferência no quesito transporte é a rapidez com que o veículo chega ao local solicitado. “Os usuários fazem o pedido e o carro não demora para chegar. Isso porque, ao fazer a solicitação, o cliente já indica, por meio de GPS, a sua localização”, ressaltou.

Outra motorista do Uber, Vanessa Rezende, 34, informou que assim que acionou o aplicativo em seu celular já havia três corridas pedidas. “Se continuar dessa maneira, com certeza o serviço vai ser considerado como o meio de transporte preferido. Por enquanto, é só uma novidade e devemos aguardar a aprovação do público que utiliza o táxi e quer migrar para o Uber”, destacou.

Preço mais em conta

A assistente de marketing Soraia Moraes, 30, utiliza o táxi, ao menos, três vezes por semana e vê no Uber uma maneira de economizar. “Gasto muito com táxi, então, a chegada do Uber, com certeza vai facilitar a minha vida. Vou poupar mais, pois os meus trajetos geralmente chegam a R$ 70. Na minha primeira corrida não cheguei a desembolsar nem R$ 30”, enfatizou, ao ressaltar que a economia neste caso chegou a quase 57%.

A utilização do táxi como principal meio de transporte também ficará no passado, na avaliação da publicitária Jacqueline Costa, 28. Ela relatou que teve vários problemas com alguns taxistas da cidade, como na questão de troco e até caminhos mais distantes durante o trajeto.

Segundo a publicitária, o fator preço também será motivo para a utilização do Uber. “Ainda não testei, mas conheço várias pessoas que utilizam o serviço em outras cidades e não se queixam. Pelo contrário, elogiam por ser bem mais barato que o táxi”, comentou Jacqueline.

Pagamento

Nas primeiras semanas de funcionamento em Manaus, o Uber só aceitará pagamentos efetuados com cartão de crédito, conforme os representantes da empresa na região.

Segundo eles, para os usuários de Manaus, o preço base do Uber é R$ 1,50 mais R$ 1,15 por quilômetro rodado e mais R$ 0,15 por minuto. O cliente recebe uma estimativa do valor da corrida no momento da solicitação diretamente no aplicativo, que atenderá, neste momento, só com a modalidade UberX.

Alyne Araújo

EM TEMPO