Usuários do Passafácil não serão prejudicados com tempo na catraca, diz Sinetram

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) esclarece que os usuários dos cartões Passafácil, não serão prejudicados com o tempo de passagem de 30 segundos nas catracas dos ônibus. A medida vale apenas para os usuários que pagam com os cartões Passafácil e começa a partir desta segunda-feira (4).

De acordo com o o Sinetram, a medida de passar o tempo para 30 segundos foi adotada, depois que dispositivo que fica dentro da catraca, passar a se queimar por aquecimento devido ao longo tempo acionado. Segundo o órgão, isso aumenta consideravelmente o recolhimento de ônibus para reparos. Após testes realizados em laboratório da Dataprom, responsável pelo sistema de bilhetagem, e depois em ônibus das empresas Vega e Expresso Coroado, alguns ônibus já estão operando neste modo, sem problemas.

“Não haverá problema com o pagamento de nova tarifa, como está sendo espalhado para a população. O usuário só encosta o cartão no momento em que ele vai passar na catraca. O tempo que ele usa para passar, depois que ele faz a liberação, não demora 10 segundos. Fizemos estudos e detectamos que 30 segundos é tempo suficiente”, destaca o diretor da ACOP/Sinetram, Azarias Carvalho.

O Sinetram esclarece que todos os cobradores foram orientados a ajudar os usuários, para evitar maiores transtornos.