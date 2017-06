Usuários de drogas incendeiam ônibus escolar e mulher é carbonizada em Anori

O corpo da vítima foi encontrado carbonizado dentro do veículo abandonado no Centro de Anori – Divulgação

Um ônibus escolar foi incendiado na madrugada desta segunda-feira (12), por volta das 5h, no município de Anori (a 194 quilômetros de Manaus). O corpo de uma mulher, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado dentro do veículo.

Segundo informações de moradores do município, a mulher seria usuária de drogas que costumava dormir dentro do ônibus escolar, que estava fora de uso e abandonado, dentro de um ginásio poliesportivo inacabado, no Centro do município.

De acordo com Admilson Feitosa, de 49 anos, que trabalha em uma rádio comunitária, um rapaz que se relacionava com a mulher já foi preso. “Eles usavam drogas juntos, frequentavam aquela quadra. Ele foi levado como suspeito para prestar depoimento na delegacia”, contou.

Policiais da delegacia de Anori investigam o caso. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Laize Minelli

EM TEMPO