Usuário de drogas sai com amigo traficante e é morto com três tiros

Por volta das 22h45 desta quinta-feira (11), Almir da Silva Santos, de 31 anos, morreu com três tiros no Hospital Pronto-socorro Platão Araújo. A vítima foi baleada após sair com um amigo, suposto traficante, identificado apenas como “Zé”, na avenida Grande Circular II, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

De acordo com registro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS), que investiga o caso, o alvo dos atiradores seria o “Zé”, que era vizinho de Almir, mas recentemente havia se mudado do bairro por estar recebendo ameaças de outros traficantes.

Na noite desta quinta-feira (11), “Zé” chegou à casa de Almir, os dois conversaram em frente da casa da vítima e depois saíram para comprar drogas, quando foram abordados por dois homens, ainda não identificados em uma motocicleta. Os suspeitos fizeram diversos disparos em direção dos dois amigos, mas somente Almir foi atingido nas costas, peito e virilha.

“Zé” fugiu e ainda não foi localizado.

A vítima foi socorrida, chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Outro caso

Matheus Lucas Silva, 18, morreu no HPS 28 de Agosto, após ser baleado na rua Cascavel, Distrito do Cacau Pirera, no município de Iranduba (a 27 km de Manaus).

De acordo com a Policia Militar do município, o jovem foi abordado na rua de casa por dois homens em uma motocicleta que não foram identificados e atingido com um tiro no corpo.

Até o momento desta publicação a autoria do crime ainda é desconhecida. O caso deve ser investigado 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

