Uso de som alto em carro passa a ser infração grave de trânsito

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou nesta quarta-feira (19) uma resolução para coibir o som alto em veículos. A resolução 624/2016 determina que os motoristas que estiverem com som alto, que possa ser ouvido do lado de fora do carro, sejam autuados por agentes de trânsito. A infração será considerada grave, e adicionará cinco pontos à carteira de habilitação.

Ruídos como buzinas, alarmes e sinalizadores de marcha a ré não entram na nova resolução. A medida também faz exceção a veículos prestadores de serviço de publicidade e veículos de competição nos locais com a devida permissão.

Para Mauricio Januzzi, presidente da comissão de direito viário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo, os motoristas deverão ter cautela porque a tolerância passa a ser zero. “A gente espera que haja razoabilidade da polícia ao fazer a fiscalização”.

Januzzi citou que tanto o município quanto o estado já têm leis que estabelecem um limite para o volume. “Pode ser um objeto de contestação”, afirma.

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), responsável por determinar como será a fiscalização, informou que não falará sobre a resolução enquanto ela não for divulgada em Diário Oficial. Eles não souberam informar quando seria feita a publicação.

Folhapress