Uso de nome social para trans será debatido pelo Tjam

O tema “Nome social – uma demanda delicada’ será tema de discussões na próxima quinta-feira (23), a partir das 15h. A atividade faz parte da 4ª edição da Tribuna Jurídica da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam), vinculada ao Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) e vem para repercutir uma sentença dada pelo juiz Luís Cláudio Chaves a um transexual, permitindo-o o uso do nome e identificação do gênero em seus documentos como Certidão de Nascimento.

Chaves, que é titular da 4ª Vara de Família, decidiu em favor da troca do primeiro nome do transexual e, segundo ele, a ação gerou repercussão entre magistrados e sociedade civil, além de outros profissionais e que, por isso, faz-se necessário o debate.

“Todos querem ter opinião a respeito mesmo sem saber a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Então, acho importante o papel da Esmam de contribuir para o esclarecimento da sociedade”, frisou o juiz, ressaltando que, para a mudança de nome e gênero no registro civil, não é necessário ter passado por cirurgia de redesignação do sexo.

Como participar

Os interessados devem fazer inscrição, gratuitamente, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmam. Serão 400 vagas ofertadas e, em troca da participação, é solicitada a doação de um brinquedo novo (para faixa etária de 5 a 12 anos), que será entregue a uma entidade filantrópica.

Além do magistrado, a presidente da Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Alexandra Zangerolame; o professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), José Ademir Gomes Ramos; e a psicóloga Iolete Ribeiro da Silva vão participar do evento.

O debate será no auditório Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, no Centro Desembargador José de Jesus Ferreira, localizado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, prédio anexo ao Tjam.

Com informações da assessoria