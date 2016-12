Usina Chaminé: programação de Natal pretende atrair famílias

A Secretaria de Cultura do estado preparou uma série de atividades educativas para o mês de dezembro na Usina Chaminé (avenida Manaus Moderna, s/nº, Centro, zona sul), onde serão realizadas atividades lúdicas, com objetivo de despertar a criatividade e imaginação das crianças.

A programação é gratuita e os horários vão desde às 10h até às 13h45. Entre as atrações estão atividades como montagem de ornamentação natalina, produzida com materiais recicláveis, pintura, leitura, cine animação, teatro de fantoche e o resgate das brincadeiras infantis tradicionais. Além de divertir os pequenos a intenção é fazer uma interação entre pais e filhos, com atividades em conjunto, transformando pequenas brincadeiras em momentos familiares.

Nas oficinas de reciclagem, que acontecem de 10 a 20 de dezembro, às 10h, crianças a partir de 5 anos podem participar da produção de itens que marcam o período natalino, como a bota do Papai Noel e a Árvore de Natal. Serão utilizados materiais recicláveis como folhas de jornal e garrafas plásticas, além de materiais comuns como papéis variados e cola.

Os filmes exibidos no Cine Animação variam conforme faixa etária. Serão reproduzidos desde os mais antigos como o seriado ‘Chaves’, entre outros que despertam a alegria da criançada, como ‘Bob Esponja’ e a ‘Turma da Mônica’. As sessões acontecem no próximo sábado (10), às 12h, e nos dias 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de dezembro, sempre às 13h.

No Teatro de Fantoches, temas sociais serão abordados, como o resgate do verdadeiro significado do Natal no dia 17 (sábado), que vai além da data comercial, e no dia 23 (sexta-feira), que atenta para o resgate das brincadeiras infantis, longe dos aparelhos tecnológicos. O Teatro de Fantoches acontece às 10h, nos dois dias.

Espaço Criança – As atividades acontecem no Espaço Criança, que possui equipamentos adaptados para o público infantil. Para quem desejar conhecer o espaço, a Usina Chaminé está aberta para visitação de terça-feira a sexta-feira, das 8h às 14h, e aos sábados das 9h às 13h. Além da programação infantil no mês de dezembro, está em exposição Infância Amazônica, do fotógrafo Daniere Ferreira e a exposição permanente Os Sentidos da Amazônia.

